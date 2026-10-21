Mesa Yenikent'te yeni etap satışta

5 etapta toplam 4 bin konuttan oluşması planlanan projenin inşaat yatırım değeri 1,5 milyar dolar olarak açıklandı. Toplam 2 milyon metrekarelik yerleşim alanına sahip projede, ilk etapta yer alan 843 konutun yüzde 70'i satıldı. Ön satış döneminden bu yana satış ofisi ve proje internet sitesi üzerinden toplam 20 bin başvuru alındı. Yeni etapta konut fiyatları 9 milyon TL'den başlarken, 2+1'den 6,5+1'e kadar farklı daire seçenekleri sunuluyor. Mesa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, ilk etap teslimlerinin Haziran 2028'de gerçekleştirilmesinin planlandığını belirterek, Sazlıdere Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu bağlantılarıyla ulaşımın kolaylaşacağını ifade etti.

Mert Boysanoğlu, Erhan Boysanoğlu.

İNŞAAT YATIRIM DEĞERİ 1,5 MİLYAR DOLAR

Mesa Holding CEO'su Mert Boysanoğlu ise projenin az katlı mimari, geniş yeşil alanlar, peyzaj ve sosyal donatılarla tasarlandığını söyledi. Mesa Yenikent'te inşaat yatırım değerinin 1,5 milyar dolar olduğunu belirten Mert Boysanoğlu, "Toplam 2 milyon metrekarelik alanda hayata geçirdiğimiz Mesa Yenikent'i, yalnızca bir konut projesi olarak değil, tüm ihtiyaçların bir arada karşılanabildiği, bütüncül bir yaşam alanı olarak tasarlıyoruz. Yatay yerleşim anlayışıyla geliştirdiğimiz Mesa Yenikent'in altyapısından ulaşım ağına, eğitim ve sağlık tesislerinden ticari alanlarına kadar tüm unsurlarını günümüzün ihtiyaçlarını gözeterek planlıyoruz" ifadelerini kullandı. Yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, kapalı yüzme havuzu ve spor alanlarının yer alacağı projenin bulunduğu bölgede, Sazlıdere Köprüsü ve yapımı devam eden yeni otoyol bağlantısının tamamlanmasıyla Bahçeşehir'den 5. Levent'e ulaşım süresinin 20 dakikaya kadar düşmesi öngörülüyor.

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