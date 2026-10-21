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Kamuda verimlilik ve tasarruf dönemi

Kamuda verimlilik ve tasarruf dönemi

04:00, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Kamuda verimlilik ve tasarruf dönemi
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Kamu işletmelerinin kaynaklarını daha verimli kullanmasını ve faaliyetlerini ekonomik hedeflerle uyumlu yürütmesini amaçlayan 2027 yılı düzenlemesi yürürlüğe girdi.

Dün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının yatırım, istihdam, mali yönetim ve denetim süreçlerine ilişkin yeni kurallar belirlendi. Düzenlemeyle işletmelerin verimlilik ve kârlılığının artırılması, mali disiplinin güçlendirilmesi ve kamu kaynaklarının etkin kullanılması hedefleniyor.

İSTİHDAM VE PERSONEL ALIMINA SINIRLAMA

Karar kapsamında kamu işletmelerinin 2027 yılı personel politikaları da yeniden düzenlendi. Açık pozisyonlara yapılacak personel alımları, emeklilik ve ayrılmalar nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaçlar ve belirlenen istihdam sınırları çerçevesinde yürütülecek. İlk defa açıktan atamalarda KPSS puanı esas alınacak ve adayların en az 70 puan alması gerekecek. Kamu işletmelerinde zorunlu istihdam kapsamında yapılacak atamalar ile özel uzmanlık gerektiren personel ihtiyaçları için de belirli şartlar getirildi. İşletmelerin personel giderlerini kontrol altında tutması ve insan kaynağını ihtiyaçlarına uygun şekilde planlaması öngörülüyor.

YATIRIM VE HARCAMALARDA VERİMLİLİK

Düzenlemeyle kamu işletmelerinin yatırım kararlarında ekonomik verimlilik ve mali sürdürülebilirlik ön plana çıkarıldı. İşletmelerin yatırım ve faaliyetlerini belirlenen programlar doğrultusunda yürütmesi, kaynak kullanımında tasarruf sağlaması ve mali risklere karşı tedbir alması gerekecek. İşletme bütçeleri ve performans hedefleri de yakından takip edilecek. Hedeflerden sapma yaşanması durumunda gerekli değerlendirmeler yapılacak ve ilgili kurumlara bilgi verilecek.



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Başlıklar :KamuTasarrufekonomi
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