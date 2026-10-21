Benzine bir indirim daha geliyor: İki günde 7,65 liralık düşüş

Yerli sığır sahnede! Uludağ Üniversitesi'nde yetiştirilen hayvanlar hem pahalı et hem de orman yangınları sorununu çözecek

Yerli boz ırk sığırlar hem et üretimine hem de orman yangınlarıyla mücadeleye katkı sağlayacak. Üniversitedeki yetiştirme çalışmalarında bugüne kadar 40'ın üzerinde buzağı dünyaya geldi ve hiç kayıp yaşanmadı. Yerli boz ırk sığırlar, çevre koşullarına uyum sağlayabilmeleri ve bakım ihtiyaçlarının görece düşük olmasıyla hayvancılık açısından önemli bir potansiyel taşıyor.