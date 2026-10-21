Benzine bir indirim daha geliyor: İki günde 7,65 liralık düşüş
Akaryakıt fiyatlarında aşağı yönlü hareket sürüyor. Benzine dün uygulanan 4,30 liralık indirimin ardından yeni bir indirim daha gündeme geldi. Beklenen düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte benzin fiyatlarında iki günde toplam 7,65 liralık düşüş yaşanacak.
Petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken, benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 3,35 lira indirim yapılması bekleniyor.
Benzine iki günde ikinci indirim
Benzin fiyatlarında dün yapılan 4,30 liralık indirimin ardından gözler yeni fiyat düzenlemesine çevrildi. Beklenen 3,35 liralık indirimin de pompaya yansımasıyla benzinin litre fiyatı bu hafta toplam 7,65 lira ucuzlamış olacak.
Benzinin litresi kaç lira olacak?
İndirimin yürürlüğe girmesiyle birlikte üç büyük şehirde benzin fiyatlarının şu seviyelerde olması bekleniyor:
İstanbul: 76,25 TL
Ankara: 77,25 TL
İzmir: 77,45 TL