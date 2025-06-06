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Şanlıurfa'da kurbanlık boğanın saldırısına uğrayan kasap yaralandı

Şanlıurfa'da kurbanlık boğanın saldırısına uğrayan kasap yaralandı

13:086/06/2025, Cuma
DHA
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Boğa ise bir süre sonra bölgeye gelen Haliliye Belediyesi kurban yakalama ekipleri tarafından iğneyle sakinleştirilerek kesimhaneye götürüldü.
Boğa ise bir süre sonra bölgeye gelen Haliliye Belediyesi kurban yakalama ekipleri tarafından iğneyle sakinleştirilerek kesimhaneye götürüldü.

Şanlıurfa'da kurban pazarından getirilen bir boğa, kesim için kamyonetten indirildiği sırada kasaba saldırdı. Saldırı sonucu kasap İbrahim Akdemir yaralandı. Kızgın boğa, olay yerine gelen belediye görevlileri tarafından uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hayvan pazarından alınan boğa, kurban kesimi için kamyonetle mahalleye getirildi. Boğayı indirmek için kamyonetin kasasına çıkan kasap İbrahim Akdemir, hayvanın saldırısına uğradı. Boğa, Akdemir'i boynuz darbeleriyle yere savurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Akdemir, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Boğa ise bir süre sonra bölgeye gelen Haliliye Belediyesi kurban yakalama ekipleri tarafından iğneyle sakinleştirilerek kesimhaneye götürüldü. Olay anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.




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