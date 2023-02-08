ŞOK market deprem bölgelerindeki bazı şubelerini halka açtı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli iki depremin ardından hasar gördüğü için uçuşlara kapatılan Hatay Havalimanı'nın onarımını İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA üstlendi. Türkiye'nin kenetlendiği felakette bile siyaset yapmaktan geri durmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Havalimanı'nın ABB tarafından onarıldığını paylaştı. Ancak çalışmayı yapan ekibin İGA'ya bağlı olduğu ortaya çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da CHP liderini yalanladı. ABB'nin sadece molozları kaldırdığını belirten Karaismailoğlu, "Provokasyon için paylaşım yapan bilgisiz @kilicdarogluk 'nu kaale almayınız" dedi.