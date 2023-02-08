|
Gündem

ŞOK market deprem bölgelerindeki bazı şubelerini halka açtı

ŞOK Marketler afet bölgelerinde ayakta kalan mağazalarındaki gıda ve kişisel bakım maddelerini depremzedelere elden ulaştırıyor.

15:17 . 8/02/2023 Çarşamba
AA
Depremzedeler gıda ve diğer malzemeleri bizzat elden teslim aldı.

Depremzedeler gıda ve diğer malzemeleri bizzat elden teslim aldı.

Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremler karşısında ilk andan itibaren tüm kaynaklarını afet bölgesine yönlendiren Yıldız Holding, yardım çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Türk Kızılay, AFAD ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde çalışan Yıldız Holding'in gerek afet bölgelerindeki mağaza ve depolarından gerekse diğer illerdeki tesislerinden sevk ettiği ürünlerin tutarı şimdiden 175 milyon TL'yi aştı ve her an artmayı sürdürüyor.

Holding bünyesindeki Ülker, Türk Kızılay tarafından afet bölgelerine dağıtılması için 6 tır bebe bisküvisi, kek ve bisküviyi hızla teslim etti. Toplamda 20 TIR'lık planlama yaparak sevkiyat desteğini sürdürüyor. Yıldız Holding'in perakende şirketlerinden ŞOK Marketler afet bölgelerinde ayakta kalan mağazalarındaki gıda ve kişisel bakım maddelerini depremzedelere elden ulaştırıyor.

'ALLAH RAZI OLSUN'

İhtiyaç duydukları malzemeleri elden teslim alan depremzedeler Şok Market'e teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Sağolsunlar açtılar kapılarını ve her şeylerini dağıtıyorlar" dedi. Şok Market'in duyarlı davranışı sosyal medyada da destek gördü.






#ŞOK market
#deprem
#kahramanmaraş
#gaziantep
#adıyaman
#market
#gıda yardımı
11 dakika önce
default-profile-img
ŞOK market deprem bölgelerindeki bazı şubelerini halka açtı
Üniversiteliler odalarına yerleşecek depremzedeler için dolaplarını dolu bıraktı
Fransa Meclisi depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu
İtfaiye eri kendi botunu depremzedeye verdi: Sen ne yapacaksın
SGK'dan depremzedeler için ilaç açıklaması
Komşu acıya ortak oldu: Yunan devlet televizyonu yayını Türkçe şarkıyla açtı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.