ŞOK market deprem bölgelerindeki bazı şubelerini halka açtı

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Depremzedeler gıda ve diğer malzemeleri bizzat elden teslim aldı.
Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremler karşısında ilk andan itibaren tüm kaynaklarını afet bölgesine yönlendiren Yıldız Holding, yardım çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Türk Kızılay, AFAD ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde çalışan Yıldız Holding'in gerek afet bölgelerindeki mağaza ve depolarından gerekse diğer illerdeki tesislerinden sevk ettiği ürünlerin tutarı şimdiden 175 milyon TL'yi aştı ve her an artmayı sürdürüyor.
Holding bünyesindeki Ülker, Türk Kızılay tarafından afet bölgelerine dağıtılması için 6 tır bebe bisküvisi, kek ve bisküviyi hızla teslim etti. Toplamda 20 TIR'lık planlama yaparak sevkiyat desteğini sürdürüyor. Yıldız Holding'in perakende şirketlerinden ŞOK Marketler afet bölgelerinde ayakta kalan mağazalarındaki gıda ve kişisel bakım maddelerini depremzedelere elden ulaştırıyor.
İhtiyaç duydukları malzemeleri elden teslim alan depremzedeler Şok Market'e teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Sağolsunlar açtılar kapılarını ve her şeylerini dağıtıyorlar" dedi. Şok Market'in duyarlı davranışı sosyal medyada da destek gördü.