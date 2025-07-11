Terör örgütü PKK'lı ilk grubun silahlarını yakması dünya basınında geniş yankı buldu: İngilizler üç ülkeyi işaret etti

Analistlerin PKK'nın askeri açıdan zayıfladığı ve bunun silahsızlanmayı "yüz kurtarıcı" bir hamle haline getirdiği ve bu gelişmenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına bir zafer olarak kaydedileceği yönündeki yorumlarına da yer verildi.