Kabine üyelerinden terör örgütü PKK'nın silahları teslimiyle ilgili paylaşım: Silah yerine söz konuşulacak

"Vesayetle ve ayrımcılıkla mücadele edilirken özgürlükçü, demokratik bir iklim kuruldu. Herkesin inancıyla, diliyle, kimliğiyle bir arada yaşayabildiği bir Türkiye gerçeğe dönüştü. Ve bugün PKK terör örgütünün silah bırakmasıyla bu uzun yolculukta tarihi eşik daha aşıldı. Türkiye, terörsüz yarınlara daha da yaklaştı. Bu başarı, milletimizin kararlılığıyla ve devletimizin dirayetiyle mümkün oldu. Bu süreçte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Birlikte daha güçlü bir Türkiye'ye yürüyoruz."