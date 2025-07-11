Kabine üyelerinden terör örgütü PKK'nın silahları teslimiyle ilgili paylaşım: Silah yerine söz konuşulacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili paylaşımlarda bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Bugün, bin yıllık kardeşliğimize saplanan hançer çıkarılmaktadır. Emperyalistler ve taşeronları tarafından aziz milletimizin arasına sokulan ayrımcılık fitnesi; Allah'ın izni, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşu ve aziz milletimizin dirayetiyle sökülüp atılmaktadır" ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise "Türkiye, terörsüz yarınlara daha da yaklaştı. Bu başarı, milletimizin kararlılığıyla ve devletimizin dirayetiyle mümkün oldu" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yıllardır Türkiye'nin huzurunun, birliğinin ve kalkınmasının önünde en büyük engel olan terör örgütünün silahlarını bırakarak yakmasının "Terörsüz Türkiye" idealine giden yolda en önemli adımlardan biri olduğunu belirtti.
"Terörsüz Türkiye" hedefinin hayata geçmesiyle Türkiye Yüzyılı'nın daha güçlü şekilde inşa edileceğini, her alanda kalkınmış, gelişmiş, daha büyük Türkiye'yi kardeşlik ruhuyla geleceğe taşıyacaklarını vurgulayan Tunç, vatan, bayrak ve millet uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle andı.
Gazilere gösterdikleri fedakarlıklar için saygı ve hürmetlerini ileten Tunç, "'Terörsüz Türkiye' hedefimizin gerçekleşmesi yolunda 'önce Türkiye, önce milletimiz' diyerek gece gündüz demeden çalışan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere emeği ve gayreti bulunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesine yer verdi.
'SİLAH YERİNE SÖZ KONUŞULACAK'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "Terörsüz Türkiye" hedefinde tarihi güne şahitlik ettiklerini, terör örgütü PKK'nın silahlarını imha etme ve teslim etme sürecinde ilk adımı gerçekleştirdiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin tarihi çağrısı ve kararlılığıyla gerçekleşen süreçte artık silah yerine söz konuşulacağını aktaran Yerlikaya, şu görüşleri paylaştı:
"Terörsüz Türkiye"nin büyük ve güçlü Türkiye yolunda atılan en büyük adımların başında geldiğini kaydeden Yerlikaya, "Terörsüz Türkiye"nin Türkiye Yüzyılı vizyonunun parlayan yıldızı ve kardeşliğe olan inancın zaferi olduğu değerlendirmesini yaptı.
'TÜRKİYE TERÖRSÜZ YARINLARA DAHA DA YAKLAŞTI'
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise 2002'den bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen reformlarla yasakların kaldırıldığı, kardeşliğin güçlendiği yeni bir Türkiye inşa edildiğini belirtti.
"OHAL rejiminin sona erdirilmesinden köylerine dönen vatandaşlarımıza, Kürtçeye dair kültürel haklardan TRT Kürdi'ye, üniversitelerde açılan kürsülerden seçmeli derslere kadar birçok adım kararlılıkla hayata geçirilerek süreç ilmek ilmek işlendi." ifadelerini kullanan Tekin, şunları kaydetti:
'ARTIK YENİ DÖNEMİN EŞİĞİNDEYİZ'
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve Bahçeli'nin kararlı duruşuyla şekillenen ortak iradenin, teröre karşı yeni ve güçlü süreç başlattığını dile getirdi.
Terörden arındırılmış bir Türkiye hedefiyle atılan her adımın, milletin inancı ve devletin kararlılığıyla birleşerek kalıcı huzurun ve istikrarlı yarınların temelini atmakta olduğunu vurgulayan Ersoy, "Bu güçlü birliktelik, güvenli ve müreffeh Türkiye'nin kapılarını açmaktadır. Artık yeni dönemin eşiğindeyiz. Güvenli, huzurlu ve büyük Türkiye dönemi 'Terörsüz Türkiye' ile başlıyor." ifadelerini kullandı.