Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bugün siyasi tarihimiz açısından tarihi bir gün

AK Parti Sözcüsü Çelik: Bugün siyasi tarihimiz açısından tarihi bir gün

19:1211/07/2025, Cuma
G: 11/07/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye'de kritik eşiğin aşıldığını belirtirken, ''Bugün siyasi tarihimiz açısından tarihi bir gün" ifadelerini kullandı. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın gerçekleştireceği konuşmanın saat 10.00'da başlayacağını belirtti.

Ayrıntılar geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Ömer Çelik
#AK Parti
#Terörsüz Türkiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da bankalar, PTT'ler, hastaneler, eczaneler, kargolar açık mı, kapalı mı? 2025 Resmi tatil takvimi