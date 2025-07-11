AK Parti Sözcüsü Çelik: Bugün siyasi tarihimiz açısından tarihi bir gün

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye'de kritik eşiğin aşıldığını belirtirken, ''Bugün siyasi tarihimiz açısından tarihi bir gün" ifadelerini kullandı. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın gerçekleştireceği konuşmanın saat 10.00'da başlayacağını belirtti.
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