AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma süreci 3-5 ayı aşarsa provokasyona açık hale gelir

"Bunlarla ilgili olarak kurumlarımız mücadele ediyorlar. Bazı şeyler bağlantılar kopacak tekrar yapıştıracağız. Ama önemli olan şudur, devletimiz ve milletimiz için doğru olanı yapma konusunda iradeyi ve çalışmayı sürdüreceğiz. Yani önemli olan bu sonuca bakıyoruz ve burada da doğru araçları kullanıyoruz. Sonuç için gayrimeşru araçlar kullanmıyoruz, vatandaşlarımız müsterih olsunlar ve her şey vatandaşımızın gözü önünde oluyor. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları bugün de son derece önemli. Yine cumartesi günü biliyorsunuz biz cumadan kampa giriyoruz. Cumartesi ve pazar kampımız var. Cumartesi sabahı Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi bir konuşma yapacak. Bütün vatandaşlarımızı cumartesi sabahı Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı o konuşmayı dinlemeye davet ediyorum."