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Ömer Çelik'ten açıklama: 'Türkiye Cumhuriyeti gözbebeğimizdir'

Ömer Çelik'ten açıklama: 'Türkiye Cumhuriyeti gözbebeğimizdir'

12:457/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından bir açıklamada bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından bir açıklamada bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhuriyeti'nin anlam ve değerine ilişkin dikkat çeken bir mesaj yayımladı. Cumhuriyetin, milletin tarih içindeki büyük yürüyüşünün adı olduğunu vurgulayan Çelik, “Cumhuriyetimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak en büyük idealimizdir” dedi.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in X hesabındaki paylaşımı şöyle;

"Türkiye Cumhuriyeti gözbebeğimizdir.

Milletimizin tarih içindeki büyük yürüyüşünün bugünkü varlığı ve ismidir.

Cumhuriyetimiz, milletimizin İstiklal Savaşı’mızda ortaya koyduğu hür yaşama irademizin tecellisidir.

Cumhuriyetimizi Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak en büyük idealimizdir.

Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."






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