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Şehit Özkan Özkanlı ile ilgili yürek burkan detay: Yetime umut olmuş

Şehit Özkan Özkanlı ile ilgili yürek burkan detay: Yetime umut olmuş

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:267/07/2025, Pazartesi
G: 7/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Şehit Uzman Çavuş Özkan Özkanlı.
Şehit Uzman Çavuş Özkan Özkanlı.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde metan gazından etkilenen 19 askerden biri olan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın şehadet haberi memleketini yasa boğdu. Küçük yaşta yetim kalan Özkanlı’nın, askerliğe başladıktan sonra bir başka yetime sahip çıktığı ortaya çıktı.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden gelen acı haber bir kez daha yürekleri dağladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyon sahasında bir mağarada görev yaparken metan gazına maruz kalan 12 Mehmetçiğin şehit olduğunu duyurdu.


Şehit düşen askerlerden biri de Aksaray’ın Ortaköy ilçesine bağlı Namlıkışla Köyü’nden Şehit Piyade Sözleşmeli Er
Özkan Özkanlı
’ydı. Genç yaşta vatan uğruna toprağa düşen Özkanlı’nın şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından ailesine iletildi. Baba ocağına Türk bayrağı asılırken, Aksaray genelinde derin bir hüzün yaşandı.


Vicdanı da büyüktü


Özkanlı’nın hayat hikâyesi, sadece bir asker değil; aynı zamanda merhametle yoğrulmuş bir yüreğin de hikâyesiydi. Çocuk yaşta babasını kaybederek yetim büyüyen Özkanlı, silah altına girdikten sonra da kendi acısından başkalarına umut çıkardı.



Yetime destek olmuş


Henüz sözleşmeli er olarak göreve başladığı ilk dönemlerde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı üzerinden bir yetime destek olma talebini dile getirdiği WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.



Suriyeli bir yetime de destek olmuş


Şehidin aynı zamanda İHH’nın yetim sponsorluk projesi kapsamında Suriyeli bir yetime de destek olduğu öğrenildi.




#Pençe-Kilit Harekâtı
#metan gazı
#Özkan Özkanlı
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