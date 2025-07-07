Şehit Özkan Özkanlı ile ilgili yürek burkan detay: Yetime umut olmuş

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde metan gazından etkilenen 19 askerden biri olan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın şehadet haberi memleketini yasa boğdu. Küçük yaşta yetim kalan Özkanlı’nın, askerliğe başladıktan sonra bir başka yetime sahip çıktığı ortaya çıktı.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden gelen acı haber bir kez daha yürekleri dağladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyon sahasında bir mağarada görev yaparken metan gazına maruz kalan 12 Mehmetçiğin şehit olduğunu duyurdu.
Vicdanı da büyüktü
Özkanlı’nın hayat hikâyesi, sadece bir asker değil; aynı zamanda merhametle yoğrulmuş bir yüreğin de hikâyesiydi. Çocuk yaşta babasını kaybederek yetim büyüyen Özkanlı, silah altına girdikten sonra da kendi acısından başkalarına umut çıkardı.
Yetime destek olmuş
Henüz sözleşmeli er olarak göreve başladığı ilk dönemlerde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı üzerinden bir yetime destek olma talebini dile getirdiği WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.
Suriyeli bir yetime de destek olmuş
Şehidin aynı zamanda İHH’nın yetim sponsorluk projesi kapsamında Suriyeli bir yetime de destek olduğu öğrenildi.