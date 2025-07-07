Şehit Özkan Özkanlı ile ilgili yürek burkan detay: Yetime umut olmuş

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden gelen acı haber bir kez daha yürekleri dağladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyon sahasında bir mağarada görev yaparken metan gazına maruz kalan 12 Mehmetçiğin şehit olduğunu duyurdu.





Şehit düşen askerlerden biri de Aksaray’ın Ortaköy ilçesine bağlı Namlıkışla Köyü’nden Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı ’ydı. Genç yaşta vatan uğruna toprağa düşen Özkanlı’nın şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından ailesine iletildi. Baba ocağına Türk bayrağı asılırken, Aksaray genelinde derin bir hüzün yaşandı.









Vicdanı da büyüktü





Özkanlı’nın hayat hikâyesi, sadece bir asker değil; aynı zamanda merhametle yoğrulmuş bir yüreğin de hikâyesiydi. Çocuk yaşta babasını kaybederek yetim büyüyen Özkanlı, silah altına girdikten sonra da kendi acısından başkalarına umut çıkardı.









Yetime destek olmuş





Henüz sözleşmeli er olarak göreve başladığı ilk dönemlerde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı üzerinden bir yetime destek olma talebini dile getirdiği WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.









Suriyeli bir yetime de destek olmuş





Şehidin aynı zamanda İHH’nın yetim sponsorluk projesi kapsamında Suriyeli bir yetime de destek olduğu öğrenildi.











