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Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e 'AK Gençlik' tepkisi: Bir şeyler öğrense bu kadar vahim siyasi hatalar yapmazdı

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e 'AK Gençlik' tepkisi: Bir şeyler öğrense bu kadar vahim siyasi hatalar yapmazdı

22:467/07/2025, Pazartesi
AA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Gençlik'i liyakatsızlıkla itham ederek hedef aldığı açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, AK Gençlik'in bir siyaset okulu olduğunu vurgulayarak Özel'in bu mücadeleden ders çıkarması gerektiğini ifade etti. Türkiye Yüzyılı'nın gençlerin yüzyılı olacağını savunan Çelik, AK Gençlik’in hedeflerine kararlılıkla yürüyeceğini söyledi. Çelik, "Özgür Özel, bu okulu hedef almak yerine, bu gençlik mücadelesinden bir şeyler öğrense, bu kadar vahim siyasi hatalar yapmazdı." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Gençlik'i hedef alarak kullandığı, "Liyakatına hepimizin güvendiği, AK Gençlik'ten devşirme olmayan özel yetkili savcılık, özel yetkili mahkemeler kuralım." ifadelerine tepki gösterdi.

AK Gençlik'in bir siyaset okulu olduğunu belirten Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni hedefi AK Gençlik olmuş. Özgür Özel, bu okulu hedef almak yerine, bu gençlik mücadelesinden bir şeyler öğrense, bu kadar vahim siyasi hatalar yapmazdı." ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Gençlik'in dünyanın önde gelen gençlik hareketlerinden biri olduğunu belirtti.

Ömer Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni hedefi AK Gençlik olmuş. AK Gençlik, bir siyaset okuludur. Özgür Özel, bu okulu hedef almak yerine, bu gençlik mücadelesinden bir şeyler öğrense, bu kadar vahim siyasi hatalar yapmazdı. AK Gençlik siyasetimize nefes olmaya devam edecek. Her türlü saldırıya rağmen Türkiye Yüzyılı'nı 'gençlerin yüzyılı' yapacak enerjiyle hedeflerine yürüyecek."


#AK Parti
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