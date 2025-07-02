CHP lideri Özgür Özel alçaklığa sahip çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Peygamberimize saygısızlık eden Leman dergisine destek geldi. Karikatürü incelediğini ve hakaret görmediğini iddia eden Özel, adeta alay eder gibi gökyüzünde el sıkışan sakallı, takkeli, cübbeli kanatlı insan çizimlerinin peygamber değil Gazzeli çocuklar olduğunu öne sürdü. Özel, “Eğer ki Hazret-i Muhammed’e bir saygısızlık varsa ona kim karşı çıkar? Hazret-i Muhammed’e saygısızlığa da izin vermem, ama yapılmamış bir saygısızlık üzerinden o toplumsal linçe de sessiz kalmam. Herkes doğru yerde durmayı bilecek" dedi.