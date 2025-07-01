Leman dergisi önünde karikatür tepkisi

Leman dergisinin 26 Haziran tarihli sayısında yayınlanan dini değerleri alenen aşağılayıcı nitelikteki karikatür hakkında soruşturma başlatıldı. Karikatüre tepki gösteren bir grup, derginin Beyoğlu'ndaki binasının bulunduğu sokağa geldi. Grup, burada dergiyi protesto ederken, çevrede güvenlik önlemi alındı.
Leman dergisinin 26 Haziran tarihli sayısında yayınlanan dini değerleri alenen aşağılayıcı nitelikteki karikatür hakkında soruşturma başlatıldı.
Karikatüre tepki gösteren bir grup, derginin Beyoğlu'ndaki binasının bulunduğu sokağa geldi. Güvenlik gerekçesiyle sokağı kapatan çevik kuvvet ekipleri ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.
Tekbir getirerek sloganlar atan grup daha sonra İstiklal Caddesi üzerinde toplu olarak namaz kıldı. Grubun gösterisi gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Polisin dergi binası çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor.