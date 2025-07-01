Peygamberi karikatürize eden Doğan Pehlevan İslam'a da hakaret etmiş

Doğan Pehlevan isimli sözde karikatürist, Leman dergisinin son sayısında skandal bir çizim yaptı. Peygamberimiz Hz. Muhammed'i (sav) ile Hz. Musa'yı resmeden Pehlevan'ın geçmişte de İslam'a hakaret ettiği ortaya çıktı.
İslami değerlere ve toplumsal hassasiyetlere saygı göstermeyip sıkça provokatif çizimlere imza atan Leman dergisi, 26 Haziran 2025 tarihli sayısında da haddi aştı.
Leman, terör devleti İsrail'in Gazze'deki soykırım saldırılarının durmaksızın sürdüğü dönemde, bombalanan bir şehrin üzerinde Peygamberimiz Hz. Muhammed'i (sav) ile Hz. Musa'yı resmetti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Leman'ın skandal karikatürüne ilişkin adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Karikatürü çizen Doğan Pehlevan ve dergide sorumlu üç kişi gözaltına alındı.
İlk vukuatı değil
Alçak karikatürü çizen Doğan Pehlevan'ın geçmişte de benzer provokasyonlara giriştiği ortaya çıktı.
Pehlevan, geçtiğimiz yılın kasım ayının hemen başında yaptığı X paylaşımında, "İslam Türklere zorla sokulmuş bir kazıktır…" ifadelerini kullanmış.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfür
Pehlevan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da küfürler savuran bir tip.
Bir başka provokatif paylaşımı...
Peygamberi karikatürize eden Pehlevan, Atatürk'ü hedef alan karikatürlere ise bir hayli sert çıkmış...