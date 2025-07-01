Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Peygamberi karikatürize eden Doğan Pehlevan İslam'a da hakaret etmiş

Peygamberi karikatürize eden Doğan Pehlevan İslam'a da hakaret etmiş

00:021/07/2025, Salı
G: 1/07/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
İslam ve Hz. Muhammed'i hedef alan sözde karikatürist Doğan Pehlevan.
İslam ve Hz. Muhammed'i hedef alan sözde karikatürist Doğan Pehlevan.

Doğan Pehlevan isimli sözde karikatürist, Leman dergisinin son sayısında skandal bir çizim yaptı. Peygamberimiz Hz. Muhammed'i (sav) ile Hz. Musa'yı resmeden Pehlevan'ın geçmişte de İslam'a hakaret ettiği ortaya çıktı.

İslami değerlere ve toplumsal hassasiyetlere saygı göstermeyip sıkça provokatif çizimlere imza atan Leman dergisi, 26 Haziran 2025 tarihli sayısında da haddi aştı.

Leman, terör devleti İsrail'in Gazze'deki soykırım saldırılarının durmaksızın sürdüğü dönemde, bombalanan bir şehrin üzerinde Peygamberimiz Hz. Muhammed'i (sav) ile Hz. Musa'yı resmetti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Leman'ın skandal karikatürüne ilişkin adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Karikatürü çizen Doğan Pehlevan ve dergide sorumlu üç kişi gözaltına alındı.

İlk vukuatı değil

Alçak karikatürü çizen Doğan Pehlevan'ın geçmişte de benzer provokasyonlara giriştiği ortaya çıktı.

Pehlevan, geçtiğimiz yılın kasım ayının hemen başında yaptığı X paylaşımında, "İslam Türklere zorla sokulmuş bir kazıktır…" ifadelerini kullanmış.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfür

Pehlevan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da küfürler savuran bir tip.

Bir başka provokatif paylaşımı...

Peygamberi karikatürize eden Pehlevan, Atatürk'ü hedef alan karikatürlere ise bir hayli sert çıkmış...




#Doğan Pehlevan
#Leman Dergisi
#İslam
#Hz. Muhammed
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kerem Aktürkoğlu'ndan 'Leman' paylaşımı: Yere batsın zihniyetiniz