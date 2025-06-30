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Leman’dan Hz. Muhammed savunması

Leman’dan Hz. Muhammed savunması

23:4230/06/2025, Pazartesi
G: 30/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Leman dergisinde yer alan ve Hz. Muhammed'i hedef alan alçak karikatür.
Leman dergisinde yer alan ve Hz. Muhammed'i hedef alan alçak karikatür.

Leman dergisi, 25 Haziran tarihli sayısında Doğan Pehlevan'ın çizdiği ve Hz. Muhammed ile Hz. Musa'yı hedef alan bir karikatüre yer verdi. Provokatif karikatürü çizen Pehlevan ve üç dergi sorumlusu gözaltına alındı. Derginin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çizimin peygamberleri değil sıradan Müslüman bir insanı tasvir ettiği iddia edildi.

Yaptığı provokatif çizimlerle sık sık gündeme gelen Leman dergisi, 26 Haziran tarihli yayınında, Peygamberimiz Hz. Muhammed'i (sav) Ortadoğu'da bombalanan şehirlerin üzerinde resmetti.

Alçak çizimde, Hz. Musa peygambere de yer verildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Leman'ın skandal karikatürüne ilişkin adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Karikatürü çizen Doğan Pehlevan ve dergide sorumlu üç kişi gözaltına alındı.

Leman'dan Hz. Muhammed savunması

Derginin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çizimin peygamberleri değil sıradan insanları tasvir ettiği iddia edildi.

Yapılan açıklamada,
"Bu karikatür bir Hz. Muhammed (SAV) karikatürü değildir. Eserde İsrail’in bombardımanlarında katledilen bir Müslümanın adı Muhammed olarak kurgulanmıştır. İslam dünyasında 200 milyondan fazla kişinin adı Muhammed’tir. Eserde Hz. Muhammed’e hiçbir şekilde atıfta bulunulmamaktadır."
denildi.



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