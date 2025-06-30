Leman dergisi, 25 Haziran tarihli sayısında Doğan Pehlevan'ın çizdiği ve Hz. Muhammed ile Hz. Musa'yı hedef alan bir karikatüre yer verdi. Provokatif karikatürü çizen Pehlevan ve üç dergi sorumlusu gözaltına alındı. Derginin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çizimin peygamberleri değil sıradan Müslüman bir insanı tasvir ettiği iddia edildi.
Yaptığı provokatif çizimlerle sık sık gündeme gelen Leman dergisi, 26 Haziran tarihli yayınında, Peygamberimiz Hz. Muhammed'i (sav) Ortadoğu'da bombalanan şehirlerin üzerinde resmetti.
Alçak çizimde, Hz. Musa peygambere de yer verildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Leman'ın skandal karikatürüne ilişkin adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Karikatürü çizen Doğan Pehlevan ve dergide sorumlu üç kişi gözaltına alındı.
Leman'dan Hz. Muhammed savunması
Derginin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çizimin peygamberleri değil sıradan insanları tasvir ettiği iddia edildi.