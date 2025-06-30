Leman’dan Hz. Muhammed savunması

"Bu karikatür bir Hz. Muhammed (SAV) karikatürü değildir. Eserde İsrail’in bombardımanlarında katledilen bir Müslümanın adı Muhammed olarak kurgulanmıştır. İslam dünyasında 200 milyondan fazla kişinin adı Muhammed’tir. Eserde Hz. Muhammed’e hiçbir şekilde atıfta bulunulmamaktadır."