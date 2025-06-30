Leman'dan yeni alçaklık: Hz. Peygamber'i bombalarla resmettiler

Leman dergisinde yer alan ve Hz. Muhammed ile Hz. Musa'yı hedef alan karikatür.
Yaptığı provokatif çizimlerle sık sık gündeme gelen Leman dergisi, 26 Haziran tarihli yayınında, Peygamberimiz Hz. Muhammed'i (sav) Ortadoğu'da bombalanan şehirlerin üzerinde resmetti. Alçak çizimde, Hz. Musa peygambere de yer verildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Leman'ın skandal karikatürüne ilişkin adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.
İslami değerlere ve toplumsal hassasiyetlere saygı göstermeyip sıkça provokatif çizimlere imza atan Leman dergisi, 26 Haziran 2025 tarihli sayısında da haddi aştı.
Hz. Peygamberi alçakça karikatürize ettiler
Leman, terör devleti İsrail'in Gazze'deki soykırım saldırılarının durmaksızın sürdüğü dönemde, bombalanan bir şehrin üzerinde Peygamberimiz Hz. Muhammed'i (sav) ile Hz. Musa'yı resmetti.
İki peygamberin tokalaştığı alçak çizime tepki büyük.
Adli soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Leman'ın skandal karikatürüne ilişkin
adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.
"İnançlarımıza yönelik saygısızlık asla kabul edilemez."
diyen Bakan Tunç, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimizin karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 216. maddesi gereğince ‘dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan adli soruşturma başlatılmıştır.
Hiçbir özgürlük, bir inancın kutsallarını çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımaz.
Peygamber Efendimizin karikatürize edilmesi ya da herhangi bir şekilde görsel olarak temsil edilmeye çalışılması; sadece dini değerlerimize değil, aynı zamanda toplumsal barışa zarar vermektedir.
Milyonlarca Müslümanın inançlarını hiçe sayan bu provokasyon girişimine karşı gerekli hukuki adımlar gecikmeksizin atılacaktır."
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