Leman'dan tepki çeken karikatür: Gerçekleri görmezden gelip ırkçılığı körüklemeye çalıştı

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesinin ardından Leman dergisi tepki çeken bir karikatür yayımladı.

Aile bireylerinin açıklamalarını görmezden gelen dergi, olayı 'ırkçı saldırı' olarak gösterdi.

Ailenin Kürt kimliğine vurgu yapılan ve Mevlana'nın kafasına silah dayandığı görülen karikatür büyük tepki çekti.

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Sert tepki: Çarpıtmadır, toplumu ayrıştırma girişimidir

Anadolu Yayıncılar Derneği Leman'ın yayımladığı karikatüre sert tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konya’da aileler arasında yaşanan husumeti ırkçı saldırı gibi gösterme çabaları sürüyor. Leman adlı mizah dergisi onca açıklamaya, ortaya çıkan olay görüntülerine rağmen Konya ilimizdeki münferit bir olayı bir merkezden çıkmışçasına ırkçı saldırı gibi gösterme çabasına girmiştir. Bu yayın en açık ifadesi ile çarpıtmadır, toplumu ayrıştırma girişimidir. Konya gibi huzur ve güven duyulan şehrimizi siyasi ya da kirli emellerine alet edenleri asla affetmiyoruz.

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Tüm Türkiye bir olmuş ve kenetlenmişken yaşanan onca gelişmeye rağmen sürece adeta benzin dökmek isteyenlerin amacı ayan beyan ortadadır. Leman adlı bu derginin yapmış olduğu ne mizaha, nede kara mizaha sığacak türden bir yayın değildir. Düpedüz milletimize yönelik kin ve nefret suçu içermektedir. Anadolu Yayıncılar Derneği olarak, Bu tür yayınları asla tasvip etmiyor, kınıyoruz.

Sözde karikatür dergisi Leman da Konya’da yaşananları ırkçı saldırı gibi göstermek amaçlı Mevlana’yı kullandı. Derginin kapağında eli silahlı görselle Konya’yı tasvir etmeye çalışıldığı ve bu kişinin Mevlana’ya silah çektiği görülüyor."

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Ne olmuştu?

Olay, cuma günü saat 19.00 sıralarında, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine gelen, 2010 yılından beri 'kedi' meselesinden husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in yakın bölgedeki başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun, bahçede aile fertleriyle bir süre konuştuktan sonra poşetten çıkardığı tabancayla ateş etti. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları, eşi İpek Dedeoğulları (62), çocukları Serap Dedeoğulları (36), Serpil Dedeoğulları (32), Sibel Dedeoğulları (30), Metin Dedeoğulları (45) ve Barış Dedeoğulları (35) yaşamını yitirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Polis, yaptığı incelemede, Mehmet Altun'un yerde yatan yaralılara tekrar ateş açtığını ve saldırının ardından aracından aldığı bidonla evin birkaç noktasını ateşe vermek istediğini saptadı.