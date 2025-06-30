Kerem Aktürkoğlu'ndan 'Leman' paylaşımı: Yere batsın zihniyetiniz

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Leman dergisi olayının ardından resmi hesabından paylaşımda bulundu.
Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Leman dergisinde Peygamber Efendimiz'in karikatürize edilmesinin ardından resmi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
"Peygamber Efendimiz (S.A.V.), biz Müslümanlara canlarımızdan daha azizdir. Yere batsın, aşağılık zihniyetiniz!" ifadelerine yer verdi.
Destek mesajları yağdı
Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımı sonrasında X'te birçok kişi milli futbolcuya desteklerini dile getirdi. Mesajlardan bazıları şu şekilde;
* Allah daima yolunu açık etsin Kerem Aktürkoğlu. Seni karakterini durusunu çok seviyorumm
* seninle gurur duyuyorum kaptanım
* Kerem Aktürkoğlu milli takımında kaptanı olmalıdır!
* Biz Kerem Aktürkoğlu’ndan razıyız, Rabbim de razı olsun.
* Kerem Aktürkoğlu Leman dergisi skandalına sessiz kalmamış. Sen bu vatanın öz be öz evladısın Kerem!
* Biz senden razıyız Muhammed Kerem Aktürkoğlu.
* Allah’da razı olsun inşallah
Kerem Aktürkoğlu Adamdır
Yere Batsın Aşaığılık Zihniyetiniz..