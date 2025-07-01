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Saygısız karikatüre tepki büyüyor: Cumhurbaşkanı başdanışmanı Topçu’dan Leman dergisine sert tepki

Saygısız karikatüre tepki büyüyor: Cumhurbaşkanı başdanışmanı Topçu’dan Leman dergisine sert tepki

Oğuzhan Ürüşan
16:271/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'dan açıklama
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Leman Dergisi’nde yayımlanan ve Hz. Muhammed ile Hz. Musa’yı konu alan karikatüre sert tepki gösterdi. Karikatürü “saygısızlık” ve “provokasyon” olarak nitelendiren Topçu, yaptığı açıklamada karikatürün fikir ya da mizah özgürlüğüyle ilgisi olmadığını belirtti.

Topçu, tepkisini Kur’an-ı Kerim’in Tevbe Suresi’nin 65. ayetini hatırlatarak dile getirdi. Ayette geçen, “Demek siz Allah ile, O’nun ayetleriyle ve O’nun Resulüyle eğleniyorsunuz, öyle mi?” ifadesine dikkat çeken Topçu, “Peygamber Efendimize yapılan saygısızlığı nefretle kınıyor ve lanetliyoruz” dedi.


NEFRET SUÇU VE AŞAĞILIK BİR EYLEM


Açıklamasında bu tür yayınların nefret suçu teşkil ettiğini vurgulayan Topçu, “İnsanların inandığı kutsallara yapılan saldırı ne adı altında olursa olsun aşağılık bir eylemdir” ifadelerini kullandı. İçişleri ve Adalet Bakanlıklarının konuya müdahale ettiğini belirten Topçu, yargı sürecinin işlediğini ve gerekenin yapılacağını aktardı.


SAĞDUYU ÇAĞRISINDA BULUNDU


Topçu, kamuoyuna sağduyu çağrısı yaparak, “Milletimize düşen görev, devletimize güvenmek ve bu tür provokatif eylemlerin sahiplerinin değirmenine su taşımamak olmalıdır. Türkiye eski Türkiye değildir” dedi. Açıklamasında, bu tür eylemlerin arkasındaki “karanlık odaklara” da dikkat çeken Topçu, devletin bu tezgâhları bozacak güce ve kararlılığa sahip olduğunu vurguladı.



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