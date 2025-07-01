Saygısız karikatüre tepki büyüyor: Cumhurbaşkanı başdanışmanı Topçu’dan Leman dergisine sert tepki

Topçu, tepkisini Kur’an-ı Kerim’in Tevbe Suresi’nin 65. ayetini hatırlatarak dile getirdi. Ayette geçen, “Demek siz Allah ile, O’nun ayetleriyle ve O’nun Resulüyle eğleniyorsunuz, öyle mi?” ifadesine dikkat çeken Topçu, “Peygamber Efendimize yapılan saygısızlığı nefretle kınıyor ve lanetliyoruz” dedi.





NEFRET SUÇU VE AŞAĞILIK BİR EYLEM





Açıklamasında bu tür yayınların nefret suçu teşkil ettiğini vurgulayan Topçu, “İnsanların inandığı kutsallara yapılan saldırı ne adı altında olursa olsun aşağılık bir eylemdir” ifadelerini kullandı. İçişleri ve Adalet Bakanlıklarının konuya müdahale ettiğini belirten Topçu, yargı sürecinin işlediğini ve gerekenin yapılacağını aktardı.





SAĞDUYU ÇAĞRISINDA BULUNDU





Topçu, kamuoyuna sağduyu çağrısı yaparak, “Milletimize düşen görev, devletimize güvenmek ve bu tür provokatif eylemlerin sahiplerinin değirmenine su taşımamak olmalıdır. Türkiye eski Türkiye değildir” dedi. Açıklamasında, bu tür eylemlerin arkasındaki “karanlık odaklara” da dikkat çeken Topçu, devletin bu tezgâhları bozacak güce ve kararlılığa sahip olduğunu vurguladı.







