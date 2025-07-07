AK Partili Gider: Özgür Özel siyasete de, CHP’ye de, Türkiye’ye de yakışmıyor

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider , gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) yönettiği belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları; CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in erken seçim çağrıları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerini değerlendirdi.





CHP’li belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet iddialarının karşısında başta Özgür Özel olmak üzere, ana muhalefet partili yöneticilerin bu iddiaları görmezden gelerek, yürütülen soruşturmaların siyasi operasyon olduğu tezini savunmasının, en hafif tabirle, “aymazlık” olduğunu iddia eden Gider, yolsuzluk, rüşvet, irtikap veya ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalarla CHP’li belediyelerin yanı sıra AK Parti, MHP ve HDP gibi belediyelerin de soruşturma geçirdiğini, yargılama sonucunda birçok ismin de cezalandırıldığını söyledi.









"SUÇ İŞLEYEN HER KİMSE CEZALANDIRILMALIDIR"





“Suç işleyen her kimse, milletin parasına göz diken kim varsa, parti gözetmeksizin hukuki olarak cezalandırmalıdır. Bizim bakış açımız budur. Bundan daha net bir açıklama olur mu? CHP Genel Başkanı Özel ve yöneticileri yargı sürecini beklemelidir, yargıyı etkileyen davranışlardan kaçınmalı, yargı ve emniyet mensuplarını tehdit etmemelidir.” değerlendirmesinde bulunan AK Partili Gider, belediyelerin tek amacının vatandaşa hizmet olduğunu ancak CHP’nin bu açıdan karnesinin zayıflarla dolup taştığını dile getirdi.





Partisindeki kavgayı, belediyelerindeki iddiaları, baklava kutularındaki avroları örtbas etmek için şehir şehir dolaşan Özel’in tehlikeli ve provokatif dil kullandığının altını çizen Gider, sokaktan medet umduğunu işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:





“Özgür Özel ağzından çıkan sözleri duymuyor, sürekli tehdit ediyor. Bu dil zehirlidir… Bu dil vesayetçilerin ve darbecilerin dilidir. CHP gibi bir partinin başında olan bir genel başkanı daha sorumlu bir dil kullanmalıdır. Özel, sokaktan medet umuyor ama milletin gücünü de unutuyor. Milletimizin vesayetçi ve darbecilere karşı neler yaptığını dünya alem gördü.





"ÖZGÜR ÖZEL SİYASİ ÇÖMEZDİR"





2023 seçimlerinde millet tercihini yaptı, 2028’e kadar bu ülkenin yönetimini bize teslim etti. Özgür Özel dayanaksız bir şekilde sandığı işaret ediyor. Cumhurbaşkanımızı ve bizleri korkaklıkla suçluyor. Kurulduğu günden beri zaferden zafere giden AK Parti ve Cumhurbaşkanımız’a bu ithamda bulunmak siyasi acemiliktir. Özgür Özel siyasi çömezdir. Sandık ve Recep Tayyip Erdoğan yıllardır yan yana çok iyi duruyor da, ‘korku’ kelimesi bu ikiliye yaklaşamaz.

Vesayet odaklarından ve çamur siyasetinden başka hiç bir dayanağı olmayan Özgür Özel siyasete de CHP’ye de, Türkiye’ye de yakışmıyorsun.”





AK Partili Gider son olarak, milletin iradesiyle kavga etmenin kimseye faydasının olmadığını da sözlerine ekledi.











