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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye sert tepki: Bunlara hadlerini hatırlatacağız

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye sert tepki: Bunlara hadlerini hatırlatacağız

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:576/07/2025, Pazar
G: 6/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Ömer Çelik
Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik çirkin sözleri nedeniyle bazı CHP yöneticilerine sert tepki gösterdi. "Bütün siyasi varlığımızla Cumhurbaşkanımıza dönük hadsiz bir dil kullananların karşısında duracağımızdan ve bunlara hadlerini hatırlatacağımızdan kimse kuşku duymasın" diyen Çelik, siyaseti saldırganlığa boğmaya çalışanlara asla izin vermeyeceklerini vurguladı.

AK Parti Sözcüsü
Ömer Çelik
, bazı CHP yöneticilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadelerine sert tepki gösterdi.

CHP’den gelen açıklamaları 'çirkin' ve 'ahlak yoksunu' olarak nitelendiren Çelik, bu söylemleri en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti.


Çelik, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bazı CHP yöneticilerinin Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ve ahlak yoksunu ifadeleri en güçlü şekilde kınıyoruz ve sahiplerine iade ediyoruz.

"Kimse kuşku duymasın"


Bütün siyasi varlığımızla Cumhurbaşkanımıza dönük hadsiz bir dil kullananların karşısında duracağımızdan ve bunlara hadlerini hatırlatacağımızdan kimse kuşku duymasın.

Siyaset hayatımızı saldırganlığa boğmaya çalışanlara müsaade etmeyiz. Bunlar en net ve tavizsiz siyasi mücadelemizi karşılarında bulurlar.

"Sadece kendi kendilerine sıfat üretiyorlar"


Bu CHP yöneticileri kullandıkları çirkin ifadelerle sadece kendi kendilerine sıfat üretiyorlar.

CHP yöneticileri illa bu çirkin ifadeleri kullanmak istiyorlarsa, “CHP’lilerin CHP’leri ihbar etmesiyle” açığa çıkan bu kirli düzeneğe dönük kullansınlar."





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