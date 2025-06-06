Özgür Özel kontrolünü kaybetti

CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları ve şaibeli kurultay davası, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kimyasını bozdu. Bir yandan koltuğunu korumaya çalışan Özel, diğer yandan belediyelerde patlak veren yolsuzluğu örtmek için mitingler düzenliyor. Bu mitinglerde kontrolünü kaybeden Özel, yargıyı hedef alıp İstanbul'daki yolsuzluk soruşturmalarını yürüten Başsavcı Akın Gürlek'i tehdit etmekten de çekinmiyor.





SAVCIYA TEHDİT

Bunun son örneği önceki akşam Gaziosmanpaşa’daki CHP mitinginde yaşandı. Özel yargı kararını beklemek yerine yargıyı hedef aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i açık açık tehdit eden Özel, “Akın, sert kayaya çarptın oğlum! Sabrımızın sonundayız, Saraçhane'deki kararlılığımızla söylüyorum. Gelirim, darmadağın ederim, aklını başına topla. Efendi gibi geliyoruz, eylemimizi yapıyoruz, dağılıyoruz ama tepemin tasını attırma, dağılmamak üzere toplanırız” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AK Parti'yi de hedef alan Özel, “Buradan Sayın Erdoğan'a da söylüyorum, AK Parti'de aklını başına alacak kim varsa söylüyorum. Buradan sonra bu işin sonu kötü, alın bunu buradan!” diyerek, Gürlek'in görevden alınmasını istedi.

Özel, tehditlerini dün katıldığı televizyon programında da sürdürdü. İBB ve partisinin belediyelerine düzenlenen operasyonlara tepki gösteren Özel, “Mesajı alacak alan alsın. Bıçak kemiğe dayandı. Bu vakitten sonra böyle haysiyetsizlikler yaparlarsa, onurumuzla oynamaya devam ederlerse, iftira atarlarsa, adil bir yargılanma rejimi kurulmazsa... Onlar sertleşirlerse ben de sertleşmeye devam edeceğim. Ne anlarlarsa onu yapacağım. Bu vakitten sonra bu işin dönüşü yok” şeklinde konuştu.





SORUŞTURMA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri hakkında "Yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından re'sen soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Özel hakkında "Suç işlemeye tahrik", "Kamu görevlisine hakaret ve tehdit" suçlarından soruşturma açtı.

Kimse tehditle yargıya yön veremez

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Yargıya tehdit, hukuk devletine açık saldırı. CHP Genel Başkanı'nın, devam eden soruşturmalar üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızı ve yargı mensuplarını hedef alan tehditkâr ifadeleri, asla kabul edilemez. Hiç kimse, yargı mensuplarımızı hedef gösteremez ve tehdit ederek yargıya yön veremez.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik: Özel son açıklamalarıyla bir kere daha meşru siyaset alanının dışına çıktı. Tehdit diliyle hedef almadığı devlet kurumu ve toplumsal kesim kalmamıştır. Bu dil, siyaset dili değildir. Buna müsaade etmeyiz. CHP yönetimi gündem saptırmayı bırakmalıdır. CHP’li siyasetçiler tarafından CHP yönetimine ve çeşitli belediyelere dönük usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına cevap vermek esas işleri olmalıdır.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yolsuzluk soruşturmalarında tutuklu bulunanlar dahi bir bir suçlarını itiraf ederken sizin hala bu soruşturmalar üzerinden ahlaki üstünlük sahibi olduğunuzu iddia etmeniz acınası… Partinizin kurultayında gündeme gelen şaibeleri yine partinizin kendi içinden isimler şikayet ederken içinde bulunduğunuz psikolojik harbi ve kaotik durumu da “psikolojik üstünlük” söylemiyle örtme çabanız beyhude.



