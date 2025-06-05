Savcı Gürlek'i tehdit eden Özgür Özel'e 2'nci soruşturma: Önce İstanbul şimdi de Ankara

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca re'sen soruşturma başlatılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki tehditkar ifadeleri nedeniyle Ankara Başsavcılığı da soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, partisinin Gaziosmanpaşa'da düzenlediği mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Özgür Özel'e 2'nci soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz gün Gaziosmanpaşa'da düzenlenen mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını bildirmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'CHP Genel Başkanının, devam eden soruşturmalar üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızı ve yargı mensuplarını hedef alan tehditkâr ifadeleri, asla kabul edilemez.' ifadelerini kullanırken Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Özgür Özel hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin şunlar kaydedildi:
"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bugün ilimizde düzenlenen mitingde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözlerden dolayı 'yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır."
Ankara Başsavcılığı da yaptığı açıklamada Akın Gürlek hakkındaki tehditkar ifadeleri nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Hakim ve savcılar tehditkar ifadelere boyun eğmeyecek
Anayasa'nın 138. maddesinin, hakim ve savcıların görevlerini hiçbir kişi, makam ya da merciden talimat almadan, yalnızca hukuk ve vicdanla yerine getireceğini vurguladığını belirten Tunç, şunları kaydetti:
Ne olmuştu?
CHP'li Özel partisinin 4 Haziran'da Gaziosmanpaşa'da düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef aldı.
Hükümete de parmak sallayan Özel, "Buradan Sayın Erdoğan'a da söylüyorum, AK Parti'de kafası çalışan kim varsa, aklını başına alacak kim varsa söylüyorum. Buradan sonra bu işin sonu kötü. Alın bunu buradan, alın" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef aldı.