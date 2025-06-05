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Savcı Gürlek'i tehdit eden Özgür Özel'e 2'nci soruşturma: Önce İstanbul şimdi de Ankara

Savcı Gürlek'i tehdit eden Özgür Özel'e 2'nci soruşturma: Önce İstanbul şimdi de Ankara

11:055/06/2025, Perşembe
G: 5/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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CHP Genel Başkanı Özel'e İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki tehditkâr sözleri nedeniyle ikinci bir soruşturma başlatıldı.
CHP Genel Başkanı Özel'e İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki tehditkâr sözleri nedeniyle ikinci bir soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca re'sen soruşturma başlatılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki tehditkar ifadeleri nedeniyle Ankara Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, partisinin Gaziosmanpaşa'da düzenlediği mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.


Özgür Özel'e 2'nci soruşturma


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz gün Gaziosmanpaşa'da düzenlenen mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını bildirmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'CHP Genel Başkanının, devam eden soruşturmalar üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızı ve yargı mensuplarını hedef alan tehditkâr ifadeleri, asla kabul edilemez.' ifadelerini kullanırken Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Özgür Özel hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin şunlar kaydedildi:


"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bugün ilimizde düzenlenen mitingde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözlerden dolayı 'yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır."


Ankara Başsavcılığı da yaptığı açıklamada Akın Gürlek hakkındaki tehditkar ifadeleri nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.


Hakim ve savcılar tehditkar ifadelere boyun eğmeyecek


Anayasa'nın 138. maddesinin, hakim ve savcıların görevlerini hiçbir kişi, makam ya da merciden talimat almadan, yalnızca hukuk ve vicdanla yerine getireceğini vurguladığını belirten Tunç, şunları kaydetti:


"Bu anayasal teminatın yanı sıra yargı kararlarına karşı hak arama yolları ve hukuki itiraz mekanizmaları da açıktır. Yargıya intikal etmiş olan iddialarla ilgili olarak, ilgili kişilerin savunma hakları vardır. İsnat edilen suçlara ilişkin savunmanın yapılacağı yer yargılama makamlarıdır. Adli soruşturmaların neticesinde ortaya çıkacak olan kararlar, hem yargının denetiminde hem de kamuoyunun denetiminde olacağından, henüz süreç devam ederken soruşturmayı yürüten savcılık makamına yönelik tehdit ve hakaretler hukuk devletiyle bağdaşmaz. Unutulmamalıdır ki; hiç kimse hukukun dışına çıkarak tehdit ve dayatmayla bir yere varamaz. Türk yargısı görevini bağımsız ve tarafsız şekilde sürdürmektedir. Hakim ve savcılarımız tehditlere boyun eğmeyecek; adaletin terazisi hiçbir baskıdan etkilenmeden sadece hukukla işlemeye devam edecektir."

Ne olmuştu?


CHP'li Özel partisinin 4 Haziran'da Gaziosmanpaşa'da düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef aldı.

5. dalga operasyonda gözaltına alınanların ifadeye götürüldüğü görüntüleri bahane ederek Gürlek'i tehdit eden Özel,
"O videoyu çektirenlerin bu millete burnunu yere sürttüreceğim. Akın sert kayaya çarptın oğlum, sert kayaya çarptın. Aklınızı başına alın, Akın sert kayaya çarptın. Bir daha görmeyeceğim. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim. Bütün İstanbul'a soruyorum. Cevabını buradan duysunlar. Bir daha bizden birilerinin ailesine, evladına, büyüklerine ağır gelecek bir görüntü çeken olursa, çekeni de çektireni de bin pişman etmeye var mısınız? Sabrımızın sonundayız. Saraçhane'deki kararlılıkla söylüyorum. Gelirim, darmadağın ederim. Aklını başına topla. Efendi gibi geliyoruz, eylemimizi yapıyoruz, dağılıyoruz. Ama tepemin tasını attırma, dağılmamak üzere toplanırız."
dedi.

Hükümete de parmak sallayan Özel, "Buradan Sayın Erdoğan'a da söylüyorum, AK Parti'de kafası çalışan kim varsa, aklını başına alacak kim varsa söylüyorum. Buradan sonra bu işin sonu kötü. Alın bunu buradan, alın" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef aldı.



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