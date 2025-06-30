Özgür Özel ne yapacağını şaşırdı: Alevilere 'ibadet' vaadinde bulundu

"Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi iktidar olduğunda, nasıl İmam Hüseyin Cemevi ilk kez resmî olarak ibadethane kabul edildiyse, biz de tüm cemevlerinin aynı şekilde tanınmasını sağlayacağız. Camiler devlet nezdinde hangi haklara sahipse, cemevleri de aynı haklara sahip olacak"