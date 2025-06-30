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Özgür Özel ne yapacağını şaşırdı: Alevilere 'ibadet' vaadinde bulundu

Özgür Özel ne yapacağını şaşırdı: Alevilere 'ibadet' vaadinde bulundu

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
09:2230/06/2025, Pazartesi
G: 30/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Özgür Özel'in 'Alevi' kimliğiyle bilinen Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye geri döneceği iddialarının gündemde olduğu dönemde Alevi vatandaşlara yönelik vaatler de bulunması dikkat çekti.
Özgür Özel'in 'Alevi' kimliğiyle bilinen Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye geri döneceği iddialarının gündemde olduğu dönemde Alevi vatandaşlara yönelik vaatler de bulunması dikkat çekti.

Kurultay tartışmalarıyla CHP koltuğunu kaybetme ihtimali olan Özgür Özel, İstanbul’da katıldığı Muharrem Orucu iftar programında yaptığı konuşmada "Cemler, ibadet olarak din derslerinde yer alacak. Kimse zorunlu din dersi görmek zorunda kalmayacak." açıklamasında bulundu. Bu açıklamanın 'Alevi' kimliğiyle bilinen eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye geri döneceği tartışmalarının gölgesinde yapılması dikkatlerden kaçmadı.

CHP'de bugün gündemin merkezinde, parti içi tartışmalara ve iddialara konu olan "şaibeli kurultay" süreci yer alıyor.


'Alevi'
kimliğiyle bilinen eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye geri döneceği iddiaları ana muhalefette suları daha da bulandırırken CHP Genel Başkan
Özgür Özel
dün İstanbul’da Muharrem Orucu İftar Programı’na katıldı.

Burada konuşma yapan Özgür Özel, Cemevleri'nin ibadethane statüsüne kavuşacağını söyledi.


"Cemevleri ibadethane olacak"


Özel konuşmasında,
"Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi iktidar olduğunda, nasıl İmam Hüseyin Cemevi ilk kez resmî olarak ibadethane kabul edildiyse, biz de tüm cemevlerinin aynı şekilde tanınmasını sağlayacağız. Camiler devlet nezdinde hangi haklara sahipse, cemevleri de aynı haklara sahip olacak"
dedi.

Özel şöyle devam etti;

"Zorunlu din dersi olmayacak"


"Cemler, ibadet olarak din derslerinde yer alacak. Kimse zorunlu din dersi görmek zorunda kalmayacak. Herkes çocuğunun inancını özgürce belirleyecek. Devlet, tüm inançlara eşit mesafede duracak bir yapıya kavuşacak."


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