Şaibe davasında kritik gün: Kılıçdaroğlu liste hazırladı

Şaibe iddiaları nedeniyle yargıya taşınan CHP’nin 4-5 Kasım 2023’teki 38’inci Olağan Kurultayı ile ilgili dava bugün görülecek. Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapılacak davada, gözler çıkacak kararda. Ancak mutlak butlan olması durumunda göreve hazır olduğunu kaydeden eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na partiden tepkiler gelmeye devam ediyor. Mutlak butlan kararı çıkması durumunda liste hazırlığına başlayan Kılıçdaroğlu, partiyi kurultaya götürerek kendisine yakın isimleri göreve getirmenin yollarını arayacak. Kayyum olması durumunda çağrı heyetinin partiyi götüreceği olağanüstü kurultayda genel başkan adaylık hazırlığı yapacak.