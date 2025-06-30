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Şaibe davasında kritik gün: Kılıçdaroğlu liste hazırladı

Şaibe davasında kritik gün: Kılıçdaroğlu liste hazırladı

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0030/06/2025, Pazartesi
G: 30/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Cemil Tugay, Özgür Çelik.
Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Cemil Tugay, Özgür Çelik.

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’teki kurultayı ile ilgili açılan şaibe davasında bugün kritik gün. Kılıçdaroğlu, “mutlak butlan” kararı çıkması ihtimaline karşı partiyi yönetecek listeyi oluşturmaya başladı. Kılıçdaroğlu, “kayyum” kararı çıkarsa olağanüstü kurultayda genel başkan adaylığını planlıyor.

Şaibe iddiaları nedeniyle yargıya taşınan CHP’nin 4-5 Kasım 2023’teki 38’inci Olağan Kurultayı ile ilgili dava bugün görülecek. Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapılacak davada, gözler çıkacak kararda. Ancak mutlak butlan olması durumunda göreve hazır olduğunu kaydeden eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na partiden tepkiler gelmeye devam ediyor. Mutlak butlan kararı çıkması durumunda liste hazırlığına başlayan Kılıçdaroğlu, partiyi kurultaya götürerek kendisine yakın isimleri göreve getirmenin yollarını arayacak. Kayyum olması durumunda çağrı heyetinin partiyi götüreceği olağanüstü kurultayda genel başkan adaylık hazırlığı yapacak.

CEZA DOSYASI KRİTİK

Kararın kesinleşmesinin ardından gözler ceza davasına dönecek. Ceza davasında kurultay ile ilgili yargılanacakların Siyasi Partiler Kanunu’nun 11. maddesinin B bendine göre, üyelikleri sonlanabilecek. Ceza davasında 12 isim bulunuyor. Bu isimler arasında tutuklu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yer alıyor.



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