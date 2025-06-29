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İkisi de ofislerinde takip edecek

İkisi de ofislerinde takip edecek

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0029/06/2025, Pazar
G: 29/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu.
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu.

Halef-selef CHP genel başkanlarının 30 Haziran programı belli oldu.

Geçen hafta Belçika ve Almanya’da temaslarda bulunan, bugün yurt dışı programını noktalayıp Türkiye’ye dönecek olan Özgür Özel, yarın Genel Merkez’de olacak. MYK toplantısına başkanlık edecek Özel, kararın açıklanacağı esnada toplantıda ya da ofisinde olacak. Mahkemeden çıkacak olası karara göre Özel stratejisini netleştirecek.

YAKIN EKİBİYLE ÇANKAYA’DA OLACAK

Mutlak butlan kararı açıklanırsa, “Görevi kabul ederim” açıklaması yapan Kemal Kılıçdaroğlu ise pazartesi gününe program koymadı. Davanın görüleceği saatlerde Ankara Çankaya’daki ofisinde olmayı planlayan Kılıçdaroğlu, gelişmeleri kendisine yakın çok dar bir ekiple takip edecek. Kılıçdaroğlu da çıkacak karara göre yol haritasını netleştirecek.



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