Kurultay davasında yarın büyük gün

Saat 10.00’da Ankara Dışkapı Adliyesi’ndeki 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapılacak duruşmada, kurultayın “mutlak butlan” sebebiyle geçersiz sayılıp sayılmayacağına ilişkin esasa girilmesi ve dosyada karar aşamasına geçilmesi bekleniyor. Ancak bazı hukukçular, davanın niteliği gereği kararın bir sonraki celsede çıkabileceğini değerlendiriyor.

İKİ FARKLI SENARYO KONUŞULUYOR

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP kurultayına ilişkin vereceği kararın iki farklı senaryo üzerinden şekillenebileceği ifade ediliyor. Mahkeme, kurultaya ilişkin “şaibe” iddialarını yerinde bularak seçim sürecinin usulsüz olduğuna kanaat getirirse, partiyi olağanüstü kurultaya götürmekle görevli bir “çağrı heyeti” atanmasına hükmedebilir.

Diğer senaryo ise mahkemenin doğrudan “mutlak butlan” kararı vermesi yönünde. Adli kaynaklar, bu kararın “tedbirli” ya da “tedbirsiz” alınmasına göre farklı sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

MUTLAK BUTLAN TEDBİRLİ Mİ TEDBİRSİZ Mİ?

Kararın “tedbirsiz” alınması halinde, temyiz süreci tamamlanana kadar mevcut yönetim görevde kalacak. Ancak bu süre boyunca alınan tüm kritik kararlar, hukuki açıdan tartışmalı hale gelebilecek. Karar “tedbirli” alınırsa, kurultay baştan hiç yapılmamış sayılacak ve mevcut Özgür Özel yönetimi düşecek. Bu durumda, kurultayda kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi yeniden göreve dönecek. Mahkemenin davayı reddetmesi halinde ise mevcut yönetimin meşruiyeti yargı eliyle teyit edilmiş olacak.











