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AK Parti Sözcüsü Çelik: Özel'in söyledikleri siyasi cehaletin zirvesi

AK Parti Sözcüsü Çelik: Özel'in söyledikleri siyasi cehaletin zirvesi

18:235/07/2025, Cumartesi
G: 5/07/2025, Cumartesi
AA
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Çelik, "Özel'in saygısız bir üslupla söyledikleri siyasi cehaletin zirvesi olmuştur. Cumhurbaşkanımız siyasi zaferlerinin hepsini sandık yoluyla gerçekleştirmiştir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın siyasi zaferlerinin hepsi sandık yoluyla gerçekleşmiştir. Özgür Özel'in ait olduğu siyasi geleneğin ise çok partili hayatımızda sandığa dönük saldırganlığı marka olmuştur." ifadesini kullandı.


Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, saygısız bir üslupla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sandıktan korktuğunu söylemesinin, siyasi cehaletin zirvesi olduğunu belirtti.


"Özgür Özel'in temsil ettiği cehalet, artık muhalefet yapma biçimi açısından siyasi kimlik haline gelmiştir" değerlendirmesinde bulunan Çelik, şöyle devam etti:


"Cumhurbaşkanımızın siyasi zaferlerinin hepsi sandık yoluyla gerçekleşmiştir. Özgür Özel'in ait olduğu siyasi geleneğin ise çok partili hayatımızda sandığa dönük saldırganlığı marka olmuştur. Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatında, 'sandık' en kıymetli yol arkadaşıdır. Özgür Özel'in içinde olduğu siyasi gelenek ise tarihi olarak sandığa hasım muamelesi yapmıştır. Özgür Özel'in meşru demokratik alanı tehdit eden sözleri yok hükmündedir. Türkiye'de demokratik süreçler, CHP'nin kurultay mantığıyla işlemiyor. Özgür Özel'in, CHP'nin kurultay mantığıyla demokrasinin aynı şey olmadığını anlaması kendine yapacağı en büyük iyiliktir."



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