AK Parti Sözcüsü Çelik'ten PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama: Kritik bir eşik geçildi

"Gelinen aşamada 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşılması için kritik bir eşik geçilmiştir. Bundan sonrasında PKK'nın tüm şubeleri ve illegal yapılarıyla feshi ve silahların yakılması, teslim edilmesi süreci kısa zaman içinde tamamlanmalıdır. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bir devlet projesi olarak yürüyen bu sürecin amaçlarına ulaşması için, her türlü provokasyona karşı teyakkuz hali devam etmektedir. Terörü 'vekalet savaşları'nın aracı olarak kullanan ve bölgemize emperyalist amaçlarla yaklaşanların habis siyasi projelerini bozacak olan irade 'Terörsüz Türkiye' iradesi ve bunun 'Terörsüz bölge' anlayışına ilham kaynağı olmasıdır"