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Van'da katliam gibi kaza: 5 ölü 30 yaralı

Van'dan Gaziantep'e güvenlik görevlileri nezaretinde götürülen düzensiz göçmenleri taşıyan midibüs kaza geçirdi. Kazada ilk belirlemelere göre, 7 polis memuru, 2 şoför ve 17 düzensiz göçmen olmak üzere 26 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13:17 . 17/09/2023 Pazar
AA
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 03.01 sıralarında Edremit ilçesi Gürpınar yolu istikameti Çeşmeli mevkisinde, Kurubaş Geri Gönderme Merkezinden Gaziantep'e düzensiz göçmen taşıyan otobüsün virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildiği belirtildi.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Kazanın ardından bölgeye ambulans, UMKE, AFAD, emniyet, jandarma ve itfaiye personelinin sevk edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kaza sonucunda ilk belirlemelere göre 7 emniyet personelimiz, 2 şoför, 26 düzensiz göçmen yaralanmıştır. Yaralılar çevre hastanelerimize sevk edilmiş olup yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 düzensiz göçmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Yaralıların hastanede tedavileri devam etmektedir. Konuyla ilgili Valiliğimiz tarafından idari soruşturma açılmış, adli tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz."

#Van
#Gaziantep
#Düzensiz göçmen
1 saat önce
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