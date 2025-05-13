Yangında kadın ve iki çocuğu hayatını kaybetmişti: İtfaiye eri koca tutuklandı

Aydın'da bir evde çıkan yangında ikisi çocuk üç kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından cinayet şüphesi ile gözaltına alınan itfaiye eri koca, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşanan trajik yangının ardından yürütülen soruşturma kapsamında, yangında eşi ve iki çocuğunu kaybeden itfaiye eri Turgay Ahmet Gezgin, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İtfaiye eri ile hemşire gözaltına alındı
Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda yangının şüphelileri olarak belirlenen Turgay Ahmet Gezgin ve birlikteliği olduğu F.T. isimli şahıs, 13 Mayıs 2025 günü saat 03.00 sıralarında düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüpheliler hakim karşısına çıktı
Emniyetteki işlemlerinin ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Gezgin'in tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderdi. Diğer şüpheli hemşire F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde çıkan yangında itfaiye eri Turgay Ahmet Gezgin'in eşi Fatma Dere Gezgin ile çiftin iki çocuğu hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından itfaiye eri Gezgin cinayet şüphesi ile gözaltına alınmıştı.