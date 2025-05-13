Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın
Yangında eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri için şoke eden karar: Ölümlerine sebep olma şüphesiyle gözaltında

Yangında eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri için şoke eden karar: Ölümlerine sebep olma şüphesiyle gözaltında

11:0213/05/2025, Salı
AA
Sonraki haber
İtfaiye erinin eşi Fatma G. ile 4 ve 11 yaşlarındaki çocuğu çıkan yangında vefat etmişti.
İtfaiye erinin eşi Fatma G. ile 4 ve 11 yaşlarındaki çocuğu çıkan yangında vefat etmişti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, mart ayında evinde çıkan yangında eşi ile iki çocuğu ölen itfaiye eri, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca 18 Mart'ta Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli T.G'nin evinde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. T.G, evdeki yangını çıkarma, eşi ve iki çocuğunun ölümüne sebep olma şüphesiyle gözaltına alındı.


T.G'nin Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri sürüyor.


Yeşil Mahalle'de 18 Mart'ta T.G'nin evinde yangın çıkmış, eşi Fatma G. ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu yaşamını yitirmişti. T.G'nin olay sırasında evde olmadığı belirtilmişti.




#gözlatı
#İtfaiye
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOGG'dan büyük sürpriz: Kenan İmirzalıoğlu reklam filminde