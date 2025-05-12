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Göynük'te yangın çıktı: Cami ve iki ahşap ev küle döndü

Göynük'te yangın çıktı: Cami ve iki ahşap ev küle döndü

15:5512/05/2025, Pazartesi
DHA
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Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, can kaybı yaşanmadı.
Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, can kaybı yaşanmadı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde cami ve 2 ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar köyündeki bir ahşap evde, öğle saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, bitişikteki ahşap eve ile köyün camisine sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü'nden arazözler ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, 2 ev ile cami kullanılamaz hale geldi.


Yangının çıkış nedeni araştırılırken, soruşturma başlatıldı




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