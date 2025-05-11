Antalya'da 4 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi 1054 sokakta bulunan 4 katlı apartmanın odunluğunda çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne apartmanda yangın çıktığı ve üst katlarda mahsur kalanlar olduğu ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri yangının olduğu binaya giden sokak üzerindeki yol kenarında park edilen araçlardan dolayı olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. İtfaiyeden inen ekipler koşarak yangının bulunduğu binaya ulaştı.