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Antalya'da 4 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Antalya'da 4 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

17:1711/05/2025, Pazar
IHA
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Antalya'da 4 katlı apartmanın odunluğunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. İtfaiye araçları sokak üzerine park edilmiş otomobiller nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekerken, üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince aşağıya indirildi.

Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi 1054 sokakta bulunan 4 katlı apartmanın odunluğunda çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne apartmanda yangın çıktığı ve üst katlarda mahsur kalanlar olduğu ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri yangının olduğu binaya giden sokak üzerindeki yol kenarında park edilen araçlardan dolayı olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. İtfaiyeden inen ekipler koşarak yangının bulunduğu binaya ulaştı.

Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

İtfaiye görevlileri yangına müdahale ederken, merdivenli itfaiye yardımıyla üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar aşağıya indirildi. Aşağıya indirilen vatandaşlara ve yangına kendi imkanları ile müdahale ederken dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler tarafından soğutma çalışması yapılırken, ayakkabı deposunda bulunan koliler içerisindeki ayakkabılardan alt kısımlarda bulunanların zarar gördüğü belirlendi.



#İtfaiye
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