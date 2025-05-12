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Gümüşhane'de müstakil evde çıkan yangın yanındaki eve de sıçradı: Yangın ekiplerin mücadelesiyle bir saatte kontrol altına alındı

Gümüşhane'de müstakil evde çıkan yangın yanındaki eve de sıçradı: Yangın ekiplerin mücadelesiyle bir saatte kontrol altına alındı

08:0812/05/2025, Pazartesi
IHA
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İtfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için geniş çaplı çalışma başlattı.
İtfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için geniş çaplı çalışma başlattı.

Gümüşhane'de gece saatlerinde müstakil bir evde çıkan yangın bitişiğindeki başka bir eve daha sıçradı. Mahallelinin büyük panik yaşadığı olayda ekiplerin müdahalesiyle yangın bir saat içinde kontrol altına alındı.

Yangın, gece saatlerinde İnönü Mahallesi, İnönü Caddesi Mordut mevkiinde bulunan iki katlı müstakil bir evde çıktı. Alınan bilgiye göre, uzun yıllardır kullanılmadığı öğrenilen A. E.y'e ait evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikte bulunan başka bir müstakil eve daha sıçrarken mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, polis ekipleri de bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, ölen ya da yaralanan olmadı. Yangında 2 binanın çatıları ve eklentilerinde maddi hasar meydana geldi.


Öte yandan yangının çıktığı binada elektrik olmadığı öğrenilirken çevre sakinleri, alkol alan şahısların yangının meydana geldiği evin bahçesine belirli aralıklarla girip çıktığını belirtti. İtfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için geniş çaplı çalışma başlattı.




#gümüşhane
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