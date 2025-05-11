Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Balıkesir
Manyas'ta bir ağılda elektrik tesisatı yüzünden yangın çıktı: 30 koyun 12 kuzu telef oldu

Manyas'ta bir ağılda elektrik tesisatı yüzünden yangın çıktı: 30 koyun 12 kuzu telef oldu

15:4311/05/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Elektrik tesisatından kaynaklı olduğu öğrenilen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Elektrik tesisatından kaynaklı olduğu öğrenilen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki bir ağılda elektrik tesisatından çıkan yangında 30 koyun ile 12 kuzu öldü.

Manyas ilçesinin kırsal Kocagöl Mahallesi'ndeki bir ağılda saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Ağıl sahibi Rahmi Aslan, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken jandarma ekipleri de çevre güvenliği aldı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatte söndürdüğü yangında, ağılda bulunan 30 koyun ile 12 kuzu öldü.




#balıkesir
#manyas
#küçükbaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) buğday ve arpa alım tarihleri belli oldu