Yine gizli kamera skandalı: Denizli'de bir apartta üçlü prizde bulundu

Denizli’nin Kınıklı Mahallesi’nde, Pamukkale Üniversitesi yakınlarında günlük kiraya verilen bir odada gizli kamera skandalı ortaya çıktı. Odayı kiralayan bir kişi, prizden şüphelenerek durumu incelediğinde, 3’lü priz içine yerleştirilmiş gizli kamera tespit etti.

Olayın bildirilmesi üzerine yapılan incelemede, aynı düzeneğin bölgede bulunan üç farklı kiralık odada daha kurulu olduğu belirlendi. Gazetesehir.com'un haberine göre her odaya benzer şekilde kamera yerleştirildiği tespit edildi.