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Yine gizli kamera skandalı: Denizli'de bir apartta üçlü prizde bulundu

Yine gizli kamera skandalı: Denizli'de bir apartta üçlü prizde bulundu

10:4926/05/2025, Pazartesi
G: 26/05/2025, Pazartesi
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Gizli kamera düzeneğiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Gizli kamera düzeneğiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli’nin Kınıklı Mahallesi’nde, Pamukkale Üniversitesi çevresinde günlük kiralanan bir odada kalan kişi, prizden şüphelenince gerçeği ortaya çıkardı. Üçlü prize gizlenmiş gizli kamera bulundu.

Denizli’nin Kınıklı Mahallesi’nde, Pamukkale Üniversitesi yakınlarında günlük kiraya verilen bir odada gizli kamera skandalı ortaya çıktı. Odayı kiralayan bir kişi, prizden şüphelenerek durumu incelediğinde, 3’lü priz içine yerleştirilmiş gizli kamera tespit etti.

Olayın bildirilmesi üzerine yapılan incelemede, aynı düzeneğin bölgede bulunan üç farklı kiralık odada daha kurulu olduğu belirlendi. Gazetesehir.com'un haberine göre her odaya benzer şekilde kamera yerleştirildiği tespit edildi.


Gizli kamera düzeneğiyle ilgili soruşturma başlatıldı.





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