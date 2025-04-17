Bungalovdaki gizli kamera rezaleti sonrası alarma geçildi: Cihaz getirildi, gizli kamera kontrolü yapılacak

Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Safa Alaçam, yurt dışından getirilen cihazla, gizli kamera ve ses kaydı cihazı olup olmadığının kontrol edilebileceğini ifade etti. Alaçam yaptığı açıklamada "Hızlı bir şekilde reaksiyon olarak yurt dışından cihaz sipariş ettik. Yaklaşık 1 hafta içerisinde gelecek. Bu cihazla kızılötesi sinyalle bulunduğunuz ortamda gizli kamera, ses kaydı ve benzeri cihazı olup olmadığını uyarı vererek size bilgi veriyor. Bu cihazları hızlıca temin ettik. Şimdi her işletmemizde bulunduracağız" ifadelerini kullandı.
Sapanca'da geceliği 12 bin lira olan bungalovda gizli kamera bulunmuştu. Sakarya Valiliği, olaya ilişkin hem adli hem de idari tahkikat başlatıldığını açıkladı. İşletme sahibi ve bir çalışanı gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Hızlı bir şekilde reaksiyon olarak yurt dışından cihaz sipariş ettik. Yaklaşık 1 hafta içerisinde gelecek. Bu cihazla kızılötesi sinyalle bulunduğunuz ortamda gizli kamera, ses kaydı ve benzeri cihazı olup olmadığını uyarı vererek size bilgi veriyor. Bu cihazları hızlıca temin ettik. Şimdi her işletmemizde bulunduracağız. Siz misafir olarak geldiğinizde kumanda gibi bir cihaz, bulunduğunuz ortamda varsa bir kamera, gizli bir ses kaydı cihazı öterek uyarı veriyor.
Alaçam, ağır ve haksız ithamlarla da karşı karşıya olduklarını ifade ederek, "Bu bölgede evet bakanlıkla ilgili belge sorunlarımız olduğu doğru. Fakat bu yapıların kaçak değil, bu işletmelerin hepsinin iş yeri ruhsatı var, vergi dairesine vergi kayıtları var, esnaf odası veya ticaret odasına kayıtları var. Elektrik faturalarını ödüyorlar. Su faturalarını ödüyorlar. Sadece bakanlığın yaptığı bazı düzenlemelerdeki eksiklerden veya geçici aldığı tedbirlerden dolayı bu sorunları yaşıyoruz" dedi.
'5 BİN BUNGALOVUN 2 BİNİ KAÇAK'
Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 10 Nisan'daki bilgilendirme toplantısında bungalovlarla ilgili açıklamasında şöyle konuşmuştu:
"Sakarya'da yaklaşık 5 bin civarında bungalov var. Bunlarla ilgili İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri tarafından yapılan bir inceleme var. Bu inceleme neticesinde ilgili belediyelerin eksikliklerinin tespiti yapılmış ve burada ihmali bulunan belediye başkanları ve oradaki kamu görevlileri hakkında da soruşturma izni, adli soruşturma açılması izni verilmesiyle ilgili İçişleri Bakanımızın bir kararı var.
Aralık ayı içerisinde bu karar çıktı ve bunlarla ilgili adli soruşturma açıldı. Onların da kendi itiraz süreleri var bildiğim kadarıyla o süre de dolmuş olması lazım. O süre içerisinde eğer Bölge İdare Mahkemesi soruşturma izni verilmesi kararını iptal etmediyse ki öyle bir bilgi gelmedi bana, bunlarla ilgili bu yapmış oldukları işlemlerden dolayı adli işlem başlatılacaktır.