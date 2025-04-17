Bungalovdaki gizli kamera rezaleti sonrası alarma geçildi: Cihaz getirildi, gizli kamera kontrolü yapılacak

Bu şu demek, yani Sapanca'da yapılan bungalovların müfettişin tespitine göre söylüyorum, yaklaşık 2 bin civarı, 2 bin tanesi imar ruhsatı olmadan, yapı ruhsatı olmadan bu bungalovlar buralara yapılmış. Bunun üzerine Turizm Bakanlığı bunlara daha önce bu eksikliklerinizi giderene kadar, 2024 yılının sonuna kadar vermiş olduğu turizm işletme belgelerini iptal ederek, bunların artık bu tür turizm faaliyetlerinde bulunamayacaklarını her birine resmi olarak hem yazılı hem de mail yoluyla, mesaj yoluyla bildirmiş durumda. Kaçak faaliyette bulunan bungalovlarla ilgili 3 tane komisyon kurduk. Bu 3 komisyon alanda bunları denetliyorlar. Arkadaşlarımız bu denetlemeleri yaparken sadece burada kalan var mı yok mu ona bakmıyor, aynı zamanda bunların sit alanı içerisinde mi, ormanda mı, merada mı, yaylada mı, kendi arazisi içerisinde mi yoksa hazine arazisi içerisinde mi yapılıp yapılmadığını da tespit ederek elimizde bir bilgi birikimi done olsun istiyoruz."