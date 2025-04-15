Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gizli kamera skandalında işletme sahibi ve çalışanı tutuklandı: Bungalov süresiz mühürlendi

Gizli kamera skandalında işletme sahibi ve çalışanı tutuklandı: Bungalov süresiz mühürlendi

20:1915/04/2025, Salı
G: 15/04/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Bungalova gizli kamera yerleştiren işletme süresiz olarak mühürlendi
Bungalova gizli kamera yerleştiren işletme süresiz olarak mühürlendi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan bungalovda meydana gelen gizli kamera olayında yeni gelişmeler yaşandı. İşletme sahibi ve çalışanı tutuklanırken, ilçe belediyesi tarafından bungalov süresiz olarak mühürlendi.

Ramazan Bayramı arifesinde meydana gelen olayda, İstanbul'dan Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan aile iddiaya göre, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti.


Baba Mesut Kozan emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Yapılan ihbar sonrasında konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlattı.


- Mesut Kozan kiraladıkları bungalovda gizli kamerayla kayda alındıklarını fark etti

"Evinizde oturun benim düştüğüm duruma düşmeyin"


Ailesiyle birlikte bungalovu kiralayan Mesut Kozan, sosyal medyada yaşadığı durumu, "Evinizde oturun ve güvenilir yerlerde olun. Lütfen benim düştüğüm duruma düşmeyin. Bu işin peşini zaten bırakmayacağım fakat 7 yaşındaki kızım sabahın 6'sında asayiş ekipleri ile Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde geçirdi. Yazıklar olsun size, bu gibi özel hayatı ihlal eden bu işletme ertesi gün, 'Yerimiz müsaittir misafirlerimizi bekleriz' yayınlarında bulundu. Gizli kameraya dikkat benden söylemesi" sözleriyle paylaşmıştı.





- (Örnek bir bungalov evi)

İşletme süresiz olarak mühürlendi


Öte yandan, olaya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı, ilçe belediyesi işletmeyi süresiz olarak mühürledi.


Bungalovun sahibi ve çalışanı tutuklandı


Gözaltına alınan işletme sahibi H.K. (31) ile olayda şüpheli bulunan T.S. çıkarıldıkları
nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.




#Bungalov
#Kiralık bungalov
#Gizli Kamera
#İşletme mühürlendi
#Sakarya
#Sapanca
#Sapanca bungalov
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugünkü Nöbetçi Eczaneler 15 Nisan 2025: En yakın nöbetçi eczane nerede? İstanbul, Ankara, İzmir, il il ve ilçe ilçe nöbetçi eczaneler listesi