Gizli kamera skandalında işletme sahibi ve çalışanı tutuklandı: Bungalov süresiz mühürlendi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan bungalovda meydana gelen gizli kamera olayında yeni gelişmeler yaşandı. İşletme sahibi ve çalışanı tutuklanırken, ilçe belediyesi tarafından bungalov süresiz olarak mühürlendi.
Ramazan Bayramı arifesinde meydana gelen olayda, İstanbul'dan Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan aile iddiaya göre, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti.
Baba Mesut Kozan emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Yapılan ihbar sonrasında konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlattı.
"Evinizde oturun benim düştüğüm duruma düşmeyin"
Ailesiyle birlikte bungalovu kiralayan Mesut Kozan, sosyal medyada yaşadığı durumu, "Evinizde oturun ve güvenilir yerlerde olun. Lütfen benim düştüğüm duruma düşmeyin. Bu işin peşini zaten bırakmayacağım fakat 7 yaşındaki kızım sabahın 6'sında asayiş ekipleri ile Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde geçirdi. Yazıklar olsun size, bu gibi özel hayatı ihlal eden bu işletme ertesi gün, 'Yerimiz müsaittir misafirlerimizi bekleriz' yayınlarında bulundu. Gizli kameraya dikkat benden söylemesi" sözleriyle paylaşmıştı.
İşletme süresiz olarak mühürlendi
Öte yandan, olaya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı, ilçe belediyesi işletmeyi süresiz olarak mühürledi.