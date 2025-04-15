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Niğde'de iş kazasında hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi

Niğde'de iş kazasında hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi

20:1015/04/2025, Salı
IHA
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Niğde'de iş kazasında hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi
Niğde'de iş kazasında hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi

Niğde'nin Bor ilçesindeki Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında kolunu makineye kaptıran ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuk gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında 14 yaşındaki Abdurrahman Ö., kolunu makineye kaptırarak ağır şekilde yaralanmış kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Abdurrahman Ö., bugün Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy Kasabası'nda kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi. 14 yaşındaki çocuğun yarıyıl tatili öncesi okulu bıraktığı ve geri dönüşüm fabrikasında çalışmaya başladığı öğrenildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.





#Niğde
#İş kazası
#Çocuk ölümü
#Karma Organize Sanayi Bölgesi
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