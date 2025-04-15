Niğde'de iş kazasında hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi

Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında 14 yaşındaki Abdurrahman Ö., kolunu makineye kaptırarak ağır şekilde yaralanmış kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Abdurrahman Ö., bugün Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy Kasabası'nda kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi. 14 yaşındaki çocuğun yarıyıl tatili öncesi okulu bıraktığı ve geri dönüşüm fabrikasında çalışmaya başladığı öğrenildi.