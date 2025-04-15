Dün yakalanmıştı: Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şüpheli tutuklandı

İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı tahrip edilmişti. Dün gerçekleştirilen operasyonda 67 yaşındaki bir şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şahıs, tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tahribata ilişkin soruşturma başlatılmıştı
Kabristandaki mezarın talan edilmesi ile ilgili re'sen başlatılan soruşturma devam ederken, faillerin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde özel ekip oluşturulmuştu.
Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Polis ekipleri tarafından Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden D.A. adlı şüpheli yakalanmıştı.
Şüpheli D.A. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.