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Dün yakalanmıştı: Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şüpheli tutuklandı

Dün yakalanmıştı: Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şüpheli tutuklandı

18:2215/04/2025, Salı
IHA
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Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şahıs dün emniyet güçlerince yakalanmıştı.
Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şahıs dün emniyet güçlerince yakalanmıştı.

İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı tahrip edilmişti. Dün gerçekleştirilen operasyonda 67 yaşındaki bir şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şahıs, tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki
Mattia Ahmet Minguzzi
'nin mezarını tahrip eden şüpheli tutuklandı.

Tahribata ilişkin soruşturma başlatılmıştı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki
Mattia Ahmet Minguzzi
'nin
Bahçelievler
'deki mezarı tahrip edilip, çevresine zarar verilmişti.

Kabristandaki mezarın talan edilmesi ile ilgili re'sen başlatılan soruşturma devam ederken, faillerin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde özel ekip oluşturulmuştu.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Polis ekipleri tarafından Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden D.A. adlı şüpheli yakalanmıştı.

Şüpheli D.A. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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