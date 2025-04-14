Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesine ilişkin bir kişi yakalandı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki D.A. yakalandı.

Kadıköy'de arkadaşlarıyla gittiği pazar yerinde bıçaklanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı, olayla ilgili davanın görüleceği gün tahrip edildi.

Emniyet'in operasyonuyla yakalandı

İstanbul Emniyeti'nin çalışmaları ile mezarı tahrip ettiği belirlenen D.A.(67) isimli şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüpheli, bugün yapılan operasyon ile gözaltına alındı.

Söz konusu gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Mattia Ahmet Minguzzi evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum."







