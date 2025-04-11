İşte Mattia Ahmet Minguzzi'nin katili: Fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu olay 24 Ocak 2025 Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi.





İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı.

15 GÜN MÜCADELE ETTİ

Çevredekilerin ayraya girmesi sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti.





Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi.





Minguzzi'nin 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KATİLİNİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Ahmet Minguzzi'nin katili olduğu öne sürülen B.B.'nin fotoğrafı, Posta gazetesi tarafından servis edildi.





Katilin elindeki silahın görüntüsü ise dikkat çekti.





İşte katil zanlısının fotoğrafı:





Posta gazetesi tarafından servis edilen Ahmet Minguzzi'nin katil zanlısının elinde silah olan fotoğrafı.



