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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mattia Ahmet Minguzzi davasına müdahil oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mattia Ahmet Minguzzi davasına müdahil oldu

13:0610/04/2025, Perşembe
AA
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Minguzzi'nin davasının ilk celsesi bugün İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.
Minguzzi'nin davasının ilk celsesi bugün İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak 2025'te bıçaklandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Minguzzi'nin davasının ilk celsesi bugün İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bugün görülen duruşmasına müdahil olarak katılıyor.

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak 2025'te bıçaklandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Minguzzi'nin davasının ilk celsesi bugün İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.


Olaya ilişkin olarak suça sürüklenen çocuklar B.B ve U.B'nin "çocuğu kasten öldürmek" suçunu işledikleri iddiasıyla yargılanacağı duruşmada, Minguzzi'nin faillerinin gereken cezayı almaları için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da hazır bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şubat ayında aileye yaptığı taziye ziyaretinde, Bakanlık olarak hukuki destek sağlayacaklarının sözünü vermişti.


Öte yandan, Bakanlığın suça sürüklenme riski olan çocukların koruyucu ve önleyici tedbirler kapsamında herhangi bir suça karışmadan belirlenebilmesi için üzerinde çalıştığı sosyal risk haritasında da son aşamaya gelindiği öğrenildi.



#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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