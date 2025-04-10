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Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit edenler yakalandı

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit edenler yakalandı

21:0210/04/2025, الخميس
G: 10/04/2025, الخميس
Yeni Şafak
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Minguzzi'nin ailesini tehdit edenler Emniyet tarafından tek tek yakalandı.
Minguzzi'nin ailesini tehdit edenler Emniyet tarafından tek tek yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da katledilen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 zanlının yakalandığını duyurdu.

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi İstanbul Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Minguzzi ailesini tehdit edenler yakalandı

Bu elim hadise sonrası sosyal medya hesaplarından failleri öven ve aileye tehdit içerikli
mesajları veren 5 şüpheli şahıs, güvenlik güçlerince yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı duyuruda,
"4’ü Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olmak üzere B.A., H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D. adlı şüpheli şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğümüze intikal ettirildi."
ifadelerini kullandı.

Bakan paylaşımının devamında şunları dile getirdi:

"Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın acılı annesi Yasemin Hanım’ı telefonla arayarak bir kez daha acısını paylaştık.

Hayatını kaybeden evladımıza Allah’tan rahmet; ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum."

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


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