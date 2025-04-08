Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine ölüm tehditleri: 'Cehennemi yaşatacağız'

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki tarihi Salı Pazarı'nda İtalyan Şef Andrea Minguzzi ile Çellist Yasemin Akıncılar'ın 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak Cuma günü pazarda alışveriş yaptığı esnada tartıştığı B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklanmıştı. O sırada yanında bulunan U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmelemişti.





Yoğun bakımda tedavi altına alınan Mattia Ahmet Minguzzi, 14 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

MİNGUZZİ AİLESİ TEHDİT MESAJLARI ALIYOR

Minguzzi Ailesi oğullarını kaybetmenin acısını yaşarken, üstüne neredeyse 2 aydır tehdit mesajları alıyor.





Saldırganın arkadaşları olduğunu iddia eden bazı sosyal medya kullanıcıları ölüm tehditleri, tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderiyor.





"KAYBEDECEK HİÇBİR ŞEYİMİZ YOK, AKLINIZA GELEN HER ŞEYİ YAPARIZ"

O mesajlarda şu ifadeler yer alıyor:

"Yakında öyle şeyler yapacağız ki bunlar insan mı diye kuşkulanacaksınız", "Size cehennemi yaşatacağız", "Sokağa çıkamayacaksınız", "Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok, aklınıza gelen her şeyi yaparız."

AİLEDEN SUÇ DUYURUSU

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, bu mesajlarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu, kamu davası açılmasını talep etti.





Bu arada bir kişi, anne Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin telefon numarasına ulaştı. Arkadaşının tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini, pişmanlık duyduğunu ve helallik istediğini söyledi. Bu kişinin de tanık olarak dinlenmesi istendi.

NE OLMUŞTU?

Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta kaykay malzemesi satın almak için gittiği Kadıköy Salı Pazarı'nda kendisiyle aynı yaştaki 2 saldırganın hedefi olmuştu. Ahmet Minguzzi bıçaklanıp yere düştükten sonra da başına tekme darbeleri aldı, yaşam mücadelesi ise 14 gün sürdü.

İLK DURUŞMA 10 NİSAN'DA

Cinayetle ilgili ilk duruşma 10 Nisan'da görülecek. İddianamede sanıkların 24 yıla kadar hapis cezası istendi. Minguzzi Ailesi, sanıkların cezalarında indirim yapılmamasını istiyor.



