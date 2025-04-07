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Mattia Ahmet Minguzzi’nin acılı ailesi Erdoğan'la olan görüşmelerini anlattı: Yalnız olmadığımızı hissettik

Mattia Ahmet Minguzzi’nin acılı ailesi Erdoğan'la olan görüşmelerini anlattı: Yalnız olmadığımızı hissettik

09:097/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesi ile 3 Nisan'da bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesi ile 3 Nisan'da bir araya geldi.

Kadıköy'de pazarda gezen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi kapalıçarşıda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan acılı aileye desteklerini ileterek, sürecin yakın takipçisi olacağının altını çizmişti. Öte yandan talihsiz Minguzzi'nin ailesi Başkan Erdoğan ile olan görüşmelerinin ardından konuştu. "Yalnız olmadığımızı hissettik"

İtalyan şef Andrea Minguzzi ve Türk çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, İstanbul'un Kadıköy 24 Ocak 2025 tarihinde hunharca katledilmişti. 15 yaşındaki zanlı tarafından defalarca bıçaklanan 14 yaşındaki Minguzzi, saldırıdan bir gün sonra hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minguzzi’nin ailesiyle görüşerek, "Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.


YALNIZ OLMADIĞIMIZI HİSSETTİK


Minguzzi'nin babası görüşme ile alakalı şu sözlere yer verdi; "Sayın Cumhurbaşkanımız bizi davet etti. Sesimiz ona kadar geldi, kendileri bizi mutlu etti ve yalnız olmadığımızı hissettirdi, kendisine kalpten teşekkür ediyorum."


Minguzzi'nin acılı annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ise "Cumhurbaşkanımız olayı yakından takip edeceğini söyledi. Bütün dileklerimizi kendisine ilettik'' ifadelerini kullandı.

Mattia Ahmet Minguzzi









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