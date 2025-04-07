Mattia Ahmet Minguzzi’nin acılı ailesi Erdoğan'la olan görüşmelerini anlattı: Yalnız olmadığımızı hissettik

İtalyan şef Andrea Minguzzi ve Türk çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, İstanbul'un Kadıköy 24 Ocak 2025 tarihinde hunharca katledilmişti. 15 yaşındaki zanlı tarafından defalarca bıçaklanan 14 yaşındaki Minguzzi, saldırıdan bir gün sonra hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minguzzi’nin ailesiyle görüşerek, "Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Minguzzi'nin babası görüşme ile alakalı şu sözlere yer verdi; "Sayın Cumhurbaşkanımız bizi davet etti. Sesimiz ona kadar geldi, kendileri bizi mutlu etti ve yalnız olmadığımızı hissettirdi, kendisine kalpten teşekkür ediyorum."