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Sapanca'da kontrolsüz bungalov patlaması: Her ikisinden biri kaçak

Sapanca'da kontrolsüz bungalov patlaması: Her ikisinden biri kaçak

12:1117/04/2025, Perşembe
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Sapanca'da bungalov istilası.
Sapanca'da bungalov istilası.

Sapanca’daki gizli kamera skandalıyla gündeme gelen bungalovların büyük kısmının ruhsatsız olduğu belirlendi. Elektrik, su ve altyapıdan yoksun bu binlerce yapı, göle atık sızdırıyor ve ciddi yangın tehlikesi meydana getiriyor.

Sapanca’daki bir bungalovda gizli kamera bulunmasıyla başlayan skandal, bölgede uzun süredir göz ardı edilen daha büyük bir gerçeği açığa çıkardı:
Kontrolsüz bungalov patlaması...

Sapanca Gölü ve çevresindeki yamaçlarda yer alan yaklaşık 5 bin bungalovun en az 2 bininin kaçak olduğu tahmin ediliyor. Üstelik bu yapıların büyük bir kısmı ruhsatsız, altyapısız ve çevreye ciddi zarar verecek şekilde faaliyet gösteriyor.


İstanbul’dan tatil için Sapanca’ya gelen bir ailenin bungalovda gizli kamera tespit etmesiyle büyüyen olay sonrası, işletme sahibi Hüseyin K. ve arkadaşı Tansel S. tutuklanmıştı.



Neredeyse her iki bungalovdan biri kaçak statüsünde


Pandemi sonrası doğayla iç içe yaşam arayışı, Sapanca’da bungalov turizmini patlattı. Ancak bu hızlı büyüme kontrolden çıktı. Bugün bölgede bulunan her iki bungalovdan biri kaçak konumunda.


Birçok yapının temel altyapısı eksik. Özellikle kanalizasyon sisteminin olmaması nedeniyle atıklar Sapanca Gölü’ne karışıyor. Gölün içme suyu kaynağı olması, durumu çevresel bir felakete dönüştürüyor.


Kaçak yapıların çoğunda elektrik altyapısı olmadan kullanılan havuz ısıtıcıları, yangın riskini artırıyor. Bazı bungalovlar mera, yayla veya Hazine arazisine izinsiz kurulmuş durumda. Basit izinlerle yasal görüntü verilen bu yapılar için 2023’te verilen turizm belgeleri, eksiklikler tamamlanmayınca iptal edildi.


  • Valilik yıkım kararı aldı ancak belediyeler yetersiz kaynak gerekçesiyle harekete geçmedi. Açılan ihalelere de şu ana kadar hiçbir firma başvurmadı.

Diğer yandan bu işletmelerde su ve elektrik kaçak, konaklayanların kimlik bilgileri sisteme girilmiyor. Sosyal medyada “doğayla baş başa” diye tanıtılan bungalovlar, aslında güvenliksiz, kayıt dışı ve yüksek risk taşıyan yapılar. 25 metrekarelik bir bungalovun maliyeti 200 bin liradan başlarken, günübirlik kiralama ücretleri 15 bin lirayı bulabiliyor.



#Sapanca
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