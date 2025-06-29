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Yola kontrolsüz çıkan sürücü kazaya neden oldu: 3 yaralı

Yola kontrolsüz çıkan sürücü kazaya neden oldu: 3 yaralı

08:4629/06/2025, Pazar
IHA
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Yaralılar ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Nevşehir'de caddeye kontrolsüz çıkan sürücünün neden olduğu kazada 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç daha sonra park halinde bulunan otomobile çarparak durabildi.

Cadde üzerinde bulunan fırına ekmek almak için duran hafif ticari araç sürücüsü T.Ö. aracını kaldırıma park etti. Alışveriş yaptıktan sonra kaldırıma park ettiği aracına binerek hareket eden T.Ö. caddeye aniden çıkınca aynı istikamette seyreden S.K.S'nin kullandığı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç daha sonra park halinde bulunan otomobile çarparak durabildi.


Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi ve minibüste yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.



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