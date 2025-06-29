Yola kontrolsüz çıkan sürücü kazaya neden oldu: 3 yaralı

Cadde üzerinde bulunan fırına ekmek almak için duran hafif ticari araç sürücüsü T.Ö. aracını kaldırıma park etti. Alışveriş yaptıktan sonra kaldırıma park ettiği aracına binerek hareket eden T.Ö. caddeye aniden çıkınca aynı istikamette seyreden S.K.S'nin kullandığı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç daha sonra park halinde bulunan otomobile çarparak durabildi.